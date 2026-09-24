8 tỉnh thành đối mặt với nguy cơ cao lũ quét và sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 23/9 đến 4 giờ ngày 24/9), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Bình Thành (TP Huế) 130,2mm; Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 232mm; Hồ Ông Tới (Quảng Ngãi) 90mm; Tường Sơn (Gia Lai) 89,8mm; Sơn Long (Đắk Lắk) 103,2mm; Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) 145,8mm.

Nhiều xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở do mưa lớn. Ảnh: PV

Trong 9 giờ qua (từ 19 giờ ngày 23/9 đến 4 giờ ngày 24/9), khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tại Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) 84,2mm, Hải Thái (Quảng Trị) 102mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Chi tiết được nêu trong Phụ lục 1. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Trên biển, hiện nay (24/9), vùng biển phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Nam Biển Đông (bao gồm phía đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 24/9, vùng biển phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Hà Tĩnh: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Hà Linh, Hương Bình, Hương Xuân, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, P. Hoành Sơn, P. Nam Hồng Lĩnh, P. Sông Trí, P. Vũng Áng, Tùng Lộc, Vũ Quang.

Quảng Trị: Bến Quan, Cồn Tiên, Ái Tử, Cam Lộ, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Phùng, Kim Ngân, Triệu Phong, Trường Sơn.

Huế: Bình Điền, P. Phú Bài, P. Hương Trà, P. Kim Trà, P. Phong Điền.

Đà Nẵng: Hòa Vang, La Dêê, Trà My.

Quảng Ngãi: Lân Phong, Ba Động, Ba Tô, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Kon Plông, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Sơn Linh, Tây Trà Bồng, Thiện Tín.

Gia Lai: Xuân An, Hòa Hội, Hội Sơn, Ngô Mây, P. An Nhơn Nam, P. Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ Đông.

Đắk Lắk: Tuy An Tây, Vân Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Nô, P. Sông Cầu, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Bắc, Xuân Thọ.

Lâm Đồng: Bắc Bình, Hải Ninh, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Hàm Kiệm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Thắng, Hồng Sơn, Lương Sơn, P. Mũi Né, P. Phú Thủy, P. Tiến Thành, Phan Sơn, Vĩnh Hảo, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đông Giang, Đồng Kho, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Krông Nô, La Dạ, P. 3 Bảo Lộc, P. Bình Thuận, P. Hàm Thắng, P. Xuân Hương - Đà Lạt, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Quảng Lập, Sơn Điền, Sông Lũy, Tà Hine, Tà Năng, Tân Lập, Tuyên Quang.