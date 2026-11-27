Dưới đây là 8 loại thực phẩm chị em nên bổ sung thường xuyên để dưỡng da khỏe đẹp mùa hanh khô.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, đặc biệt là EPA và DHA. Đây là những acid béo có vai trò hỗ trợ sức khỏe hàng rào bảo vệ da, đồng thời góp phần điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể.

Khi được cung cấp đủ chất béo thiết yếu, làn da có thêm điều kiện duy trì trạng thái khỏe mạnh, hạn chế cảm giác khô ráp và khó chịu.

Cà chua

Không chỉ giàu vitamin, cà chua còn chứa lycopene - chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid. Hợp chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do hình thành do ánh nắng và những yếu tố môi trường.

Bổ sung cà chua trong bữa ăn là cách đơn giản để tăng lượng chất chống oxy hóa, góp phần dưỡng da khỏe đẹp. Tuy nhiên, thực phẩm giàu lycopene không thể thay thế kem chống nắng hay các biện pháp bảo vệ da trước tia UV.

Ăn cà chua giúp tăng lượng chất chống oxy hóa cho cơ thể

Quả bơ

Bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và nhiều dưỡng chất có lợi. Chất béo là thành phần cần thiết trong chế độ ăn cân bằng, góp phần hỗ trợ chức năng hàng rào bảo vệ da. Trong khi đó, vitamin E có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi từ môi trường.

Chị em có thể dùng bơ trong món salad, sinh tố hoặc ăn kèm bánh mì.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin A, vitamin E và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Trong đó, vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein quan trọng giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da.

Bổ sung bông cải xanh thường xuyên cũng giúp thực đơn thêm phong phú, cung cấp nhiều chất xơ và vi chất cần thiết cho cơ thể.

Cà rốt

Cà rốt chứa beta-carotene, tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, duy trì và tái tạo tế bào da.

Thiếu vitamin A có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của da và niêm mạc. Vì vậy, cà rốt là thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn đa dạng, bên cạnh những nguồn cung cấp vitamin A khác.

Trà xanh

Trà xanh chứa EGCG (epigallocatechin gallate), một hợp chất polyphenol có khả năng chống oxy hóa. Các hợp chất này được nghiên cứu về vai trò bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Uống trà xanh với lượng phù hợp có thể bổ sung thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể. Tuy nhiên, chị em không nên uống quá nhiều, đặc biệt vào buổi tối nếu dễ bị mất ngủ hoặc nhạy cảm với caffeine.

Uống trà xanh với lượng phù hợp có thể bổ sung thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể

Quả óc chó

Nếu cá hồi cung cấp omega-3 từ động vật thì quả óc chó là lựa chọn thực vật giàu acid alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 thiết yếu. Bên cạnh đó, loại hạt này còn chứa chất béo không bão hòa và vitamin E.

Bổ sung một lượng vừa phải quả óc chó vào bữa phụ hoặc món salad giúp tăng cường chất béo có lợi trong khẩu phần ăn.

Sữa chua

Sữa chua, đặc biệt là loại có chứa lợi khuẩn sống, có thể hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe làn da, thường được gọi là trục ruột - da, đang là hướng nghiên cứu được quan tâm. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, trong đó có các cơ chế liên quan đến phản ứng viêm và sức khỏe làn da.

Dưỡng da trong mùa hanh khô vì thế không chỉ là câu chuyện chọn loại mỹ phẩm nào mà còn bắt đầu từ những lựa chọn dinh dưỡng mỗi ngày. Một chế độ ăn cân bằng kết hợp với quy trình chăm sóc phù hợp sẽ giúp chị em duy trì làn da khỏe mạnh tốt hơn.