8 thực phẩm giúp chị em chăm sóc làn da mùa hanh khô

Nội dung 1. Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh 2. Cà rốt cung cấp vitamin A 3. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa 4. Bông cải xanh giàu vitamin C 5. Cá hồi cung cấp omega-3 6. Cà chua giàu lycopene 7. Quả óc chó góp phần bảo vệ làn da 8. Sữa chua duy trì mức độ hydrat hóa

Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, làn da sẽ trở nên mềm mại và khỏe mạnh hơn. Việc bổ sung đầy đủ chất lỏng trong suốt cả ngày giúp duy trì độ ẩm và sự mềm mại cho làn da, góp phần giữ độ đàn hồi cho da trước thời tiết hanh khô.

Ngoài ra, tiêu thụ các loại thực phẩm chứa nhiều nước như trái cây và rau củ cũng hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da.

Để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước, chị em nên uống đủ lượng nước mỗi ngày, đồng thời xây dựng chế độ ăn giàu trái cây tươi, rau xanh và các loại thực phẩm giúp cấp ẩm khác.

1. Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh

Quả bơ chứa các vitamin A, D và E, cùng với các chất béo thiết yếu giúp giữ ẩm cho da và mang lại hiệu quả kháng viêm. Không chỉ có hương vị thơm ngon, quả bơ còn chứa hàm lượng cao chất béo không bão hòa đơn.

Quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh cho làn da mềm mại. Ảnh: Mai Anh.

Thành phần thiết yếu và lành mạnh này hỗ trợ cơ thể hấp thụ các loại vitamin như A, D, E và K. Để bổ sung thêm dưỡng chất vào chế độ ăn uống, có thể cân nhắc kết hợp thêm các loại rau lá xanh như cải rổ, cải xoăn hoặc rau bina.

2. Cà rốt cung cấp vitamin A

Cà rốt rất giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Cơ thể sẽ chuyển hóa chất này thành vitamin A nhằm phục vụ nhiều chức năng thiết yếu, trong đó có việc nuôi dưỡng làn da và duy trì sự khỏe mạnh của các lớp biểu mô.

Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như beta-carotene, có thể hỗ trợ cơ thể tự bảo vệ trước tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Sự bảo vệ này giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giảm thiểu nếp nhăn cùng các dấu hiệu tổn thương khác do tiếp xúc với tia UV, đồng thời giúp hàng rào bảo vệ da duy trì chức năng tối ưu.

3. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa

Chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, trà xanh giúp chống lại các gốc tự do - tác nhân gây lão hóa sớm, đồng thời nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong, mang lại một làn da rạng rỡ, tươi trẻ.

4. Bông cải xanh giàu vitamin C

Với hàm lượng vitamin C và A phong phú, bông cải xanh là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời cho làn da. Việc thường xuyên bổ sung loại rau xanh này vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm viêm, rất hữu ích khi đang điều trị mụn hoặc các vấn đề về da khác.

Bông cải xanh giàu chất chống oxy hóa bảo vệ làn da. Ảnh: Quỳnh Trang.

5. Cá hồi cung cấp omega-3

Việc tiêu thụ các loại cá béo như cá hồi giúp bổ sung acid béo omega-3 thiết yếu, hỗ trợ giảm viêm và duy trì độ ẩm cho da. Cá hồi cũng cung cấp vitamin D, giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng và tái tạo tế bào da.

6. Cà chua giàu lycopene

Ăn cà chua giúp làm tăng nồng độ lycopene trong cơ thể - một chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ da khỏi những tổn thương do ánh nắng mặt trời. Cà chua nấu chín là lựa chọn tốt nhất, vì quá trình nấu nướng giúp cơ thể hấp thụ lượng lycopene hiệu quả hơn.

7. Quả óc chó góp phần bảo vệ làn da

Các loại hạt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Các loại hạt chứa protein, các acid amin thiết yếu và selen - những thành phần giúp tăng cường độ đàn hồi cho da, đồng thời cũng là món ăn nhẹ tạo cảm giác no bụng.

Giàu acid béo omega-3 và acid alpha-linolenic, quả óc chó là nguồn cung cấp chất béo tốt tuyệt vời, giúp giữ cho làn da luôn mịn màng, mềm mại, đồng thời hỗ trợ giảm viêm.

8. Sữa chua duy trì mức độ hydrat hóa

Sữa chua là thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh. Sản phẩm này chứa lợi khuẩn giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Sữa chua cũng cung cấp protein và một số vitamin nhóm B cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp với chế độ ăn đa dạng, đủ chất, đây là một lựa chọn giúp hỗ trợ sức khỏe làn da.

Vi khuẩn đường ruột giúp phân hủy thức ăn hiệu quả hơn, cho phép cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn và ngăn ngừa độc tố tích tụ trong đường tiêu hóa. Probiotic trong sữa chua cũng có thể giúp duy trì mức độ hydrat hóa, giúp ngăn ngừa nếp nhăn.

Một chế độ ăn đa dạng với nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe là cách tốt nhất để nhận được các vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết để phục hồi làn da tối ưu.

Với việc kết hợp các loại thực phẩm giàu dưỡng chất một cách cân đối, chị em có thể nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, giúp da trở nên tươi sáng và rạng rỡ.