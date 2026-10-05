8 thanh thiếu niên bị bắt vì dàn cảnh, dùng kiếm cướp xe máy

Ngày 5/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 thanh thiếu niên từ 14 đến dưới 18 tuổi gồm Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2013) tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đang xem xét biện pháp xử lý phù hợp.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với nhóm thanh thiếu niên. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 29/9, Thái cùng nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy tại phường Tam Kỳ. Khi gặp H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ) điều khiển xe Honda Winner, Thái nảy sinh ý định đánh D. để cướp xe và rủ những người đi cùng tham gia.

Cả nhóm bàn cách dụ D. đến đường Võ Chí Công, khu vực vắng người, ít ánh sáng để ra tay. Trước khi đến đây, nhóm lấy 2 thanh kiếm làm hung khí.

Tại đường Võ Chí Công, Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo D. khỏi xe. Anh và Phước dùng kiếm tấn công khiến nạn nhân bị nhiều vết thương ở lưng, đùi và mông.

D. vùng thoát, bỏ chạy và để lại xe máy. Thái lấy chiếc xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nhóm đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, tháo biển số để che giấu nguồn gốc tài sản.

Công an đã tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động và 3 xe máy để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.