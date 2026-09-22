8 tháng, thương mại Việt Nam - Singapore đạt 37,6 tỷ SGD

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (ESG) cho biết, riêng trong tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với thế giới đạt gần 156,9 tỷ SGD, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: xuất khẩu đạt 84,7 tỷ SGD, tăng 49,2%, nhập khẩu đạt 72,2 tỷ SGD, tăng 39,3%.

Trong khi đó, sau 8 tháng năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore với kim ngạch trao đổi song phương đạt tổng cộng 37,6 tỷ SGD, tăng 44,9% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 20,5 tỷ SGD, tăng 11,8%; nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 17,1 tỷ SGD, tăng 124,2%. Singapore hiện là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam đạt 3,3 tỷ SGD. Đối với xuất khẩu hàng có xuất xứ nội địa, Singapore đang là nước nhập siêu với giá trị nhập siêu đạt 11,3 tỷ SGD.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, riêng trong tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt gần 4,6 tỷ SGD, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt gần 2,6 tỷ SGD, tăng 35,6%; nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 2 tỷ SGD, tăng 106,3%.

Về xuất khẩu, trong 8 tháng năm 2026, hai nhóm hàng là máy móc, thiết bị điện, bộ phận (HS 85) và nhiên liệu, dầu mỏ, sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum, các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam.

Ngoài hai nhóm nêu trên, trong Top 15 các nhóm hàng xuất khẩu chính của Singapore tới Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, có một số nhóm hàng khác đáng chú ý với giá trị xuất khẩu khá hoặc tăng trưởng ấn tượng như nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy - thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84) đạt 2,6 tỷ SGD, tăng 85,4%; nhựa và sản phẩm từ nhựa (HS 39) đạt 626,3 triệu SGD, giảm 8,5%; tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm hoặc chế phẩm vệ sinh (HS 33) đạt 471,1 triệu SGD, tăng 20,8%; và dụng cụ quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường và tương tự (HS90) đạt 447,7 triệu SGD, tăng 22,8%.

Về xuất khẩu, trong 8 tháng đầu năm 2026, nhóm máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 8,6 tỷ SGD, tăng 121,1% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 50,1% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm: Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy - thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84), đạt 6,2 tỷ SGD, tăng 255,9%; và thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70), đạt 563,9 triệu SGD, giảm 1%.

Doanh nghiệp Việt cần lưu ý quy định nhập khẩu

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết, theo số liệu chính thức của Bộ Công Thương Singapore (MTI), kinh tế Singapore tăng 5,9% so với cùng kỳ trong quý II/2026, sau mức tăng 6,3% của quý I; tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 6,1%. Trên cơ sở kết quả tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm và triển vọng thuận lợi hơn từ làn sóng đầu tư toàn cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), ngày 11/8/2026 MTI đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP cả năm từ 2~4% lên 4,5~5,5%. Đây tiếp tục là khung dự báo chính thức của Chính phủ Singapore tính đến giữa tháng 9/2026.

Theo Tham tán Cao Xuân Thắng, nhìn tổng thể, diễn biến thương mại Việt Nam - Singapore trong 8 tháng năm khá phù hợp với bức tranh kinh tế Singapore hiện nay: sự tăng tốc của đầu tư AI toàn cầu đang thúc đẩy mạnh xuất khẩu điện tử, tái xuất, máy móc chuyên dụng và hoạt động thương mại khu vực; trong bối cảnh đó, Việt Nam vừa là thị trường tiếp nhận một lượng lớn hàng điện tử và máy móc được Singapore trung chuyển, vừa ngày càng trở thành nguồn cung quan trọng cho Singapore đối với HS 85 và đặc biệt HS 84.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, do khoảng 83% thương mại song phương hiện tập trung vào chỉ ba chương HS và tỷ trọng tái xuất trong chiều Singapore - Việt Nam rất lớn, cần tiếp tục theo dõi số liệu ở cấp HS 4/HS 6 số, tỷ trọng hàng có xuất xứ Singapore, lượng hàng và giá đơn vị để phân biệt rõ hơn giữa tăng trưởng do mở rộng sản xuất thực chất, hoạt động trung chuyển và biến động giá.

Về thông tin chính sách của địa bàn, ông Cao Xuân Thắng cho biết, ngày 10/9/2026, Hải quan Singapore ban hành thông báo nhắc nhở các thương nhân và nhà nhập khẩu về việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong các tờ khai nhập khẩu đối với mặt hàng thủy hải sản, trái cây và rau củ, sau khi phát hiện các trường hợp khai báo giá trị nhập khẩu thấp hơn thực tế trong thời gian gần đây.

Hải quan Singapore lưu ý, việc khai tờ khai không chính xác là hành vi vi phạm Đạo luật Hải quan của nước này. Cá nhân bị kết tội khai báo không chính xác theo Đạo luật Hải quan có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 SGD (tương đương khoảng 7.700 USD) hoặc một khoản tiền tương đương với tổng số thuế nhập khẩu và thuế GST phải nộp (tùy theo mức nào cao hơn) và/hoặc bị phạt tù lên đến 12 tháng.

Hải quan Singapore cũng khuyến nghị các thương nhân, nhà nhập khẩu rà soát lại các giao dịch nhập khẩu trước đây để xác định xem có xảy ra tình trạng thiếu hụt khoản nộp thuế GST hay không. Trong trường hợp đã thực hiện khai báo không chính xác, thương nhân và đại lý khai báo hải quan nên thực hiện tự nguyện khai báo với Hải quan Singapore.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam nên thông báo và trao đổi trước với nhà nhập khẩu Singapore về yêu cầu khai báo giá trị thực tế đối với thủy hải sản, trái cây và rau củ, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch và an toàn thực phẩm có liên quan. Việc thực hiện đúng quy định góp phần hạn chế rủi ro chậm thông quan và phát sinh chi phí trong quá trình xuất khẩu.

Trong các tháng cuối năm, Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục bám sát, cập nhật tình hình, cơ chế, chính sách của địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối giao thương, trưng bày hàng hóa, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm, tăng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam. Ngoài ra, Thương vụ sẽ hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Singapore; hỗ trợ các đoàn công tác từ Singapore tìm kiếm nguồn hàng, xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ vào Việt Nam.