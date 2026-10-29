8 tháng hoàn thành đường băng chuẩn ICAO, Phú Quốc lập kỷ lục tốc độ hạ tầng hàng không

8 tháng kiến tạo đường băng chuẩn quốc tế

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II, có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F.

Chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường cất hạ cánh mới tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Công trình được Sun Group phối hợp cùng hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai trong điều kiện biển đảo khắc nghiệt, thời tiết thất thường, vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, nhân công khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao.

Trong khi đó, sân bay vẫn hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ.

Đường cất hạ cánh trải qua bốn lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, thể hiện năng lực tổ chức thi công đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Sau khi đường cất hạ cánh số 2 đi vào khai thác, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ tạm đóng đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu để nâng cấp chiều dài từ 3.000m lên 3.500m và mở rộng tổng chiều rộng lên 75m, gồm 45m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15m mỗi bên.

Sau nâng cấp, đường cất hạ cánh số 1 đủ điều kiện tiếp nhận các tàu bay thân rộng Code F như Boeing B747-8F và Airbus A380-800.

Trong khoảng 6 tháng thi công đường cất hạ cánh số 1, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường cất hạ cánh số 2, bảo đảm khai thác thông suốt lịch bay mùa Đông 2026/2027, khi tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%. Đường cất hạ cánh số 1 dự kiến trở lại hoạt động từ tháng 5/2027.

Khi hai đường cất hạ cánh cùng vận hành, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ gia tăng năng lực phục vụ giờ cao điểm, nâng cao tính linh hoạt và duy trì khai thác ngay cả khi một đường cất hạ cánh cần bảo trì hoặc phát sinh tình huống bất thường.

Đường cất hạ cánh số 1 sau nâng cấp cũng giúp khai thác hiệu quả hơn các chuyến bay đường dài bằng tàu bay thân rộng tới châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cấu hình này cho phép tiếp nhận đồng thời các chuyến chuyên cơ, thuê chuyến và thương mại.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại; qua đó đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027".

Tăng tốc hoàn thiện nhà ga T2

Bên cạnh hoàn thiện hệ thống đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách T2 cũng đang được Sun Group gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường cất hạ cánh số 1 trở lại hoạt động vào tháng 5/2027.

Do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, nhà ga kết hợp kiến trúc biểu tượng với các công nghệ hiện đại như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3/2026, Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hỗ trợ chuẩn bị khai thác, tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển kết nối hàng không quốc tế, dịch vụ phi hàng không theo chuẩn mực quốc tế.

Giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu lượt trong dài hạn. Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế.

Hệ thống hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga T2 sẽ là nền tảng để Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước trở thành "sân bay điểm đến" tích hợp đầu tiên của Việt Nam.