Họa sĩ đoạt giải Oscar Shaun Tan, cùng tác giả loạt truyện Artemis Fowl Eoin Colfer và nhà văn Liz Hyder, chủ nhân giải Nero, là những cái tên đáng chú ý trong danh sách tám tác phẩm vào vòng chung khảo của giải Booker dành cho văn học thiếu nhi đầu tiên, theo The Guardian.

Giải thưởng này dành riêng cho các tác phẩm văn học thiếu nhi được ra mắt trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng niềm yêu thích đọc sách của trẻ em đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm.

Frank Cottrell-Boyce, nhà văn từng giữ cương vị Đại sứ Văn học Thiếu nhi và hiện là chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay, tin rằng giải thưởng có thể khuyến khích nhiều trẻ em đọc sách hơn.

“Tôi thực sự tin rằng mỗi đứa trẻ đều có một cuốn sách dành riêng cho mình. Điều tốt nhất mà một cuộc thi như thế này có thể làm là đưa những cuốn sách vốn ít có cơ hội được chú ý ra trước công chúng, đồng thời khơi mở cuộc thảo luận về tầm quan trọng của việc đọc sách”, ông nói.

Đưa văn học thiếu nhi vào vị trí xứng đáng

Tác phẩm chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (khoảng 65.000 USD), ngang với giá trị giải Booker dành cho tiểu thuyết người trưởng thành.

“Chính sự ngang bằng về giá trị giải thưởng là một trong những lý do khiến tôi tham gia. Có quá ít sự quan tâm và thảo luận trong đời sống văn hóa dành cho sách thiếu nhi, và những tác phẩm này cũng chưa được đánh giá đúng mức. Tại sao một cuốn sách thiếu nhi xuất sắc lại không thể có vị thế ngang với một tác phẩm xuất sắc dành cho người trưởng thành?”, Cottrell-Boyce chia sẻ.

Ông cho rằng sách thiếu nhi đang dần bị lép vế trong đời sống văn hóa nói chung cũng như tại các hiệu sách. “Ngay cả khi bước vào một hiệu sách lớn, bạn cũng sẽ thấy có khu sách trinh thám, khu sách lãng mạn, rồi mới đến khu sách thiếu nhi. Điều đó có nghĩa là tất cả các thể loại sách thiếu nhi đều phải chen chúc trên vài kệ sách ít ỏi, và một nửa trong số đó có lẽ là tác phẩm của Roald Dahl”, ông nói thêm.

Giải thưởng dành cho các tác phẩm văn học hư cấu viết cho độc giả từ 8 đến 12 tuổi, được sáng tác bằng tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Anh, đồng thời xuất bản tại Anh hoặc Ireland.

Danh sách chung khảo, được gọi là “Great Eight” (Tám tác phẩm xuất sắc), thay vì cách gọi “Booker dozen” (Danh sách 12 tác phẩm) thường dùng cho vòng sơ khảo của giải Booker dành cho người lớn, được lựa chọn từ 89 tác phẩm dự thi. Ngoài nhà văn Cottrell-Boyce, hội đồng tuyển chọn gồm còn có diễn viên hài Lolly Adefope và chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh sách Sanchita Basu De Sarkar.

Ban giám khảo gồm các vị Sanchita Basu De Sarkar, Lolly Adefope và Frank Cottrell-Boyce. Ảnh: Guardian.

Danh sách có Hometown của Shaun Tan, kể về một cô bé lớn lên trên một hành tinh xa lạ và được cho biết quê hương thực sự của mình nằm ở một nơi khác; cùng tiểu thuyết tranh War của Eoin Colfer và Andrew Donkin, với phần minh họa của Giovanni Rigano.

The Night I Borrowed Time của Iqbal Hussain là một cuộc phiêu lưu xuyên thời gian, trong khi The Teller of Tall Tales của Liz Hyder và Tom de Freston xoay quanh một thiếu niên bị cuốn vào thế giới truyện cổ tích.

Mikey Please góp mặt với The Rambler’s Curse, tác phẩm hài mới nhất của ông, có nhân vật yêu tinh làm bồi bàn. Trong khi đó, Jessica Scott-Whyte và Becka Moor được đề cử với Séamus Almost Famous, cuốn sách được ban giám khảo giải thưởng dành cho người lớn nhận xét là “một cuốn sách trong trẻo, ngây thơ như chú cún con với đôi mắt long lanh”.

The Worst Thing That Could Possibly Happen của Guy Bass và David Roberts, tuyển tập những câu chuyện ngắn mang màu sắc kỳ bí, được ban giám khảo đánh giá là “cuốn sách đẹp nhất mà bạn có thể cầm trên tay”.

Khép lại danh sách là Tadpole Summer của Catherine Bruton. Tác phẩm kể về một cô bé dựng lều trong vườn nhà rồi quyết định sống ở đó suốt cả mùa hè.

Giám đốc điều hành Quỹ Booker, nhận xét danh sách năm nay “tràn đầy sức sống và đa dạng”. Ảnh: The Times.

Gaby Wood, Giám đốc điều hành Quỹ Booker, nhận xét danh sách năm nay “tràn đầy sức sống và đa dạng, đồng thời đáp ứng được nhiều sở thích khác nhau của độc giả nhỏ tuổi”.

Bà nói thêm: “Đối với người lớn, những cuốn sách này là lời nhắc nhở về óc hài hước, lòng thấu cảm và nghị lực của người trẻ, đồng thời mở ra cánh cửa giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào thế giới phức tạp của các em”.

“Xét trên những giá trị riêng của mình, bất kỳ cuốn sách nào trong số này cũng có thể sánh ngang với bất kỳ tác phẩm văn học nào dành cho người lớn, bất kể thuộc thể loại nào”, Cottrell-Boyce khẳng định.

Các giám khảo nhí

Bốn giám khảo nhí, được lựa chọn từ hơn 4.000 ứng viên, sẽ tham gia hội đồng để quyết định tác phẩm chiến thắng. Kết quả sẽ được công bố tại Bảo tàng Young V&A ở London vào ngày 2/2/2027.

“Họ phải là những độc giả yêu sách và sẵn sàng mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình. Tôi rất mong chờ được lắng nghe những nhận xét của các em”, Cottrell-Boyce nói.

Bốn giám khảo nhí, được lựa chọn từ hơn 4.000 ứng viên, sẽ tham gia hội đồng để quyết định tác phẩm chiến thắng. Ảnh: Guardian.

Trước thềm lễ trao giải, ít nhất 30.000 bản sách trong danh sách chung khảo sẽ được trao tặng cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi thông qua một số trường học, thư viện, bệnh viện, câu lạc bộ thanh thiếu niên và ngân hàng thực phẩm trên khắp Vương quốc Anh.

Từ tháng 1/2027, một loạt phim ngắn sẽ giới thiệu các nghệ sĩ và người nổi tiếng như Adeel Akhtar, Dina Asher-Smith, Dafne Keen và Aidan Turner đọc trích đoạn từ những cuốn sách lọt vào vòng chung khảo.

Danh sách chung khảo của giải Booker thiếu nhi được công bố chỉ hai tuần sau khi nhà văn M. John Harrison giành giải Booker 2026 với tác phẩm The End of Everything.

“Đây là danh sách đầu tiên mà chúng tôi hy vọng sẽ quy tụ những tác phẩm thiếu nhi xuất sắc nhất trong năm nay. Nhưng tôi cũng cho rằng đây là những cuốn sách xuất sắc nhất trong năm, xét trên mọi thể loại”, Cottrell-Boyce nói.