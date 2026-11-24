Tại cuộc họp rà soát kịch bản tăng trưởng mới đây vào chiều 18/11, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra thông điệp chỉ đạo dứt khoát, với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh không điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng. Tinh thần xuyên suốt của UBND tỉnh là nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng từng điểm nghẽn của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực để xử lý dứt điểm, tuyệt đối không để ách tắc kéo dài.

Từ việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và mở rộng quy mô sản xuất, mọi nguồn lực đang được rà soát, tính đúng, tính đủ. Công tác thống kê, báo cáo cũng được siết chặt kỷ cương nhằm bảo đảm số liệu chính xác, khách quan, phản ánh trung thực bức tranh kinh tế, làm cơ sở vững chắc cho công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt của tỉnh. Đáng chú ý, việc áp dụng quy trình “luồng xanh 50%” đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách, cùng nỗ lực phân loại, xử lý dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài cả trong và ngoài ngân sách đã tạo chuyển biến tích cực.

Giai đoạn nước rút hai tháng còn lại của năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt sâu sắc và thực thi nghiêm túc tinh thần hành động “8 rõ” (rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thẩm quyền, nguồn lực, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm, kết quả). Phương châm “8 rõ” nhằm khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc chung chung trong triển khai nhiệm vụ.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp bám nắm cơ sở, kiểm tra tiến độ từng phần việc và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện của đơn vị, địa phương mình. Mỗi nhiệm vụ được giao đều gắn với mốc thời gian hoàn thành cụ thể và thước đo bằng sản phẩm đầu ra thực chất.

Song hành với kỷ luật, kỷ cương hành chính, cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cùng công tác thi đua - khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đang tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn tỉnh.

Chặng đường về đích năm 2026 chỉ còn tính bằng tuần. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng khí thế thi đua sôi nổi của nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đang quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu năm 2026, tạo thế và lực vững chắc cho khát vọng tăng trưởng 2 con số trong các năm tiếp theo.