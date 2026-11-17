Ngày 17/11, tại Đảo Ký ức Hội An (phường Hội An), UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Sắc màu di sản”, dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Quảng trường sông Hoài và các không gian thuộc khu vực phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng).

Sự kiện quy tụ 12 thành phố đến từ 8 quốc gia, góp phần tôn vinh nghề thủ công truyền thống và tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và nhiều tuyến đường trong Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Trung tâm XTDL Đà Nẵng

Điểm nhấn của lễ hội là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với mẫu mã, chất liệu đa dạng, được thiết kế và sắp đặt công phu tại các không gian trong khu phố cổ. Mỗi cụm đèn là một câu chuyện tái hiện lịch sử thương cảng Hội An, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản của các địa phương quốc tế tham gia.

Đặc biệt, không gian trưng bày đèn lồng nghệ thuật sẽ được duy trì đến hết Tết Nguyên tiêu Đinh Mùi 2027, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 3/12 tại sân khấu chính Quảng trường sông Hoài, với nghi thức thắp sáng không gian đèn lồng và chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp âm nhạc, vũ điệu, hiệu ứng ánh sáng, tôn vinh văn hóa bản địa và thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Tối 4/12, chương trình diễu hành “Minh đăng dạ hành” sẽ đi qua các tuyến phố đi bộ trong đô thị cổ, với sự tham gia của cộng đồng địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, bạn bè quốc tế và du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm và sáng tạo như triển lãm lịch sử nghề đèn lồng tại Đình Hội An, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ; trải nghiệm chế tác đèn lồng cùng nghệ nhân; chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”.

Bên cạnh đó là cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An”, chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng” và cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng”, hướng đến kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng phát triển nghề đèn lồng truyền thống trong đời sống đương đại.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 là cam kết hành động thực chất cho mục tiêu bảo tồn gắn liền với phát triển bền vững. Ảnh: Trung tâm XTDL Đà Nẵng

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030, đồng thời thực hiện các cam kết khi Hội An tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Không chỉ hướng đến một sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn, Lễ hội còn được kỳ vọng tạo cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả tổ chức, khả năng lan tỏa, từ đó nghiên cứu định hướng phát triển thành sự kiện định kỳ, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.