Lồng đèn tại phố cổ Hội An. Ảnh tư liệu

Ngày 17/11, tại Đảo ký ức Hội An (phường Hội An), UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 lần thứ nhất, với chủ đề "Sắc màu di sản".

Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/12 tại quảng trường sông Hoài và các không gian thuộc khu vực phố cổ Hội An. Đặc biệt, không gian trưng bày đèn lồng nghệ thuật tiếp tục được duy trì đến hết tết Nguyên tiêu năm 2027, tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch phục vụ người dân và du khách.

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là sự kết hợp giữa việc tôn vinh nghề thủ công truyền thống với giao lưu, sáng tạo và kết nối văn hóa quốc tế. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của 12 thành phố đến từ 8 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore, cùng hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật được thiết kế, sắp đặt tại các không gian của lễ hội.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, đèn lồng là một trong những hình ảnh đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. Trải qua nhiều thế kỷ, nghề làm đèn lồng không chỉ lưu giữ kỹ thuật thủ công truyền thống mà còn kết tinh những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và dấu ấn giao lưu của một thương cảng quốc tế xưa. Ngày nay, đèn lồng trở thành một biểu tượng nhận diện văn hóa riêng có của Hội An, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến di sản đối với bạn bè và du khách quốc tế.

Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản này, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026 - 2027, định hướng đến năm 2030, gắn với việc thực hiện các cam kết khi Hội An tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Lễ khai mạc Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An diễn ra lúc 19h ngày 3/12 tại quảng trường sông Hoài, với nghi thức thắp sáng đèn lồng, chính thức mở màn lễ hội. Tối 4/12, chương trình diễu hành “Minh đăng dạ hành” sẽ đi qua các tuyến phố đi bộ trong đô thị cổ. Đoàn rước có sự tham gia của cộng đồng địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, bạn bè quốc tế và du khách. Lễ hội còn có các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo như triển lãm lịch sử nghề đèn lồng tại đình Hội An; trải nghiệm chế tác đèn lồng cùng nghệ nhân; chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”; cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng”. Ngoài ra, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” hướng đến kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng phát triển nghề đèn lồng truyền thống trong đời sống đương đại.