8 phim Hoa ngữ giúp lấy lại tinh thần

1. Khánh Dư Niên (Joy of Life)

Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) mang ký ức và kiến thức hiện đại từ khi còn nhỏ. Sau một vụ ám sát, anh rời nhà để điều tra sự thật và khám phá thân phận của mình.

Bộ phim ghi điểm nhờ cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng và những màn đối thoại dí dỏm. Các tình huống bất ngờ cùng khả năng phối hợp ăn ý của dàn diễn viên tạo nên nhiều tiếng cười.

2. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (Go Princess Go)

Trương Bằng, một chàng trai đào hoa, bất ngờ xuyên không về quá khứ trong thân phận thái tử phi Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái). Từ bối rối, nhân vật dần thích nghi với cuộc sống mới và nảy sinh tình cảm với thái tử Tề Thịnh (Thịnh Nhất Luân).

Phim thu hút nhờ phong cách hài hước lầy lội, không ngại tự giễu. Tính cách tinh nghịch của Trương Bồng Bồng cùng mối quan hệ thường xuyên đối đầu giữa hai nhân vật chính mang đến nhiều tình huống giải trí.

3. Cẩm Y Chi Hạ (Under the Power)

Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) được giao điều tra vụ mất tích của bản đồ phòng thủ bờ biển và gặp Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận). Dù khác biệt về tính cách và cách phá án, cả hai dần phối hợp ăn ý và nảy sinh tình cảm.

Sự lạnh lùng của Lục Dịch đối lập với nét hoạt bát của Kim Hạ tạo nên nhiều tình huống thú vị. Phim kết hợp yếu tố phá án, bí ẩn với chuyện tình lãng mạn ngọt ngào.

4. Mối Tình Đầu (A Little Thing Called First Love)

Hạ Miểu Miểu (Triệu Kim Mạch) đem lòng yêu Lương Hựu Niên (Lại Quán Lâm), nam sinh thông minh và nổi tiếng. Từ tình cảm tuổi học trò, cả hai dần trưởng thành và cùng nhau theo đuổi ước mơ.

Bên cạnh chuyện tình ngọt ngào, phim còn khắc họa nỗ lực học tập của Miểu Miểu và hành trình Hựu Niên theo đuổi nghề kiến trúc. Tác phẩm truyền tải thông điệp về sự trưởng thành và tinh thần đồng hành.

5. Người Bạn Tuyệt Vời (The Best Partner)

Đới Hi (Lam Doanh Oánh) am hiểu pháp luật nhưng chưa có giấy phép hành nghề. Luật sư La Bân (Cận Đông) nhận ra năng lực của cô và đưa cô về làm trợ lý. Trong quá trình xử lý các vụ việc, tinh thần chính nghĩa của Đới Hi dần ảnh hưởng đến người cộng sự thực tế này.

Phim tạo dấu ấn khi khai thác hành trình bảo vệ những người yếu thế, từ người cao tuổi đến những người không đủ khả năng chi trả phí luật sư. Những màn phối hợp giữa Đới Hi và La Bân cũng mang đến nhiều tình huống hấp dẫn.

6. Nửa Đời Trước Của Tôi (The First Half of My Life)

La Tử Quân (Mã Y Lợi) có cuộc sống sung túc bên chồng và con, nhưng mọi thứ đảo lộn khi chồng muốn ly hôn để đến với người khác. Với sự giúp đỡ của bạn thân Đường Tinh (Viên Tuyền) và Hà Hàn (Cận Đông), cô bắt đầu xây dựng lại cuộc sống.

Điểm nổi bật của phim là hành trình Tử Quân vượt qua đổ vỡ hôn nhân, trở nên mạnh mẽ và học cách tự lập. Câu chuyện truyền cảm hứng về việc tìm lại giá trị bản thân sau những biến cố.

7. Tiểu Hoan Hỉ (A Little Reunion)

Phim xoay quanh ba gia đình với những cách nuôi dạy con khác nhau. Áp lực học tập, kỳ thi tuyển sinh đại học và mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái khiến các gia đình liên tục đối mặt với thử thách.

Tác phẩm khai thác chân thực tâm lý học sinh, những sai lầm trong cách nuôi dạy con và hành trình các thành viên học cách thấu hiểu nhau. Những khoảnh khắc xúc động làm nổi bật ý nghĩa của tình thân và sự sẻ chia.

8. Khi Chúng Ta Còn Trẻ (When We Were Young)

Dương Tịch (Vạn Bằng) gặp tai nạn khiến chân bị thương và phát hiện Hoa Bưu (Hầu Minh Hạo) có liên quan đến sự việc. Dù ban đầu không hòa hợp, cả hai dần trở thành bạn thân và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hoa Bưu là chàng trai tốt bụng, kiên cường, luôn quan tâm đến người khác và chăm sóc bà của mình. Khi Dương Tịch cùng các bạn chủ động giúp đỡ cậu, tình bạn và sự sẻ chia trở thành điểm sáng, mang đến câu chuyện thanh xuân ấm áp.