8 nhóm đối tượng nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng đủ tỷ lệ lương hưu

Nghỉ hưu trước tuổi nhưng vẫn được hưởng lương hưu mà không bị trừ tỷ lệ là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm, nhất là những người có thời gian dài làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc trong hầm lò hoặc thuộc lực lượng vũ trang.

Các trường hợp này được xác định trên cơ sở Điều 64 và Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Theo đó, Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Cụ thể, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định, tỷ lệ hưởng lương hưu bị giảm 2%.

Tuy nhiên, nếu người lao động nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động nhưng thời gian nghỉ trước tuổi dưới 6 tháng thì không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Đây là một trong những trường hợp cần lưu ý khi xác định mức hưởng thực tế.

Ngoài trường hợp trên, những người được nghỉ hưu sớm theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tính chất công việc, cũng thuộc diện nghỉ trước tuổi mà không áp dụng cách giảm tỷ lệ do suy giảm khả năng lao động nêu trên.

Một trong những nhóm đáng chú ý là người lao động đã có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, đồng thời có tổng thời gian từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục theo quy định.

Quy định cũng áp dụng đối với người có thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 cũng được tính theo quy định.

Người lao động đã đóng đủ thời gian BHXH bắt buộc theo quy định và có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò cũng thuộc trường hợp được nghỉ hưu sớm theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Đây là nhóm công việc có điều kiện lao động đặc thù và được pháp luật quy định riêng về điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Một trường hợp khác là người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nếu đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định, người lao động thuộc trường hợp này được áp dụng quy định nghỉ hưu tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Đối với lực lượng vũ trang, Luật Bảo hiểm xã hội cũng có quy định riêng.

Theo đó, người đã đóng từ đủ 15 năm BHXH bắt buộc và thuộc nhóm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân; hoặc người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân có thể thuộc diện nghỉ hưu sớm theo quy định.

Việc được hưởng chế độ phải căn cứ đầy đủ vào điều kiện cụ thể của từng trường hợp theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Nhóm tiếp theo gồm hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học và được hưởng sinh hoạt phí.

Những người thuộc nhóm này, khi đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc và các yêu cầu theo quy định, được xác định chế độ nghỉ hưu theo quy định dành cho lực lượng vũ trang.

Dân quân thường trực cũng là một trong những nhóm được nguồn dẫn từ Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đề cập khi xác định các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

Điều kiện quan trọng là phải có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc và đáp ứng các điều kiện liên quan theo quy định.

Ngoài các nhóm chức danh nói trên, người làm việc trong quân đội, công an có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, trong đó có đủ thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng thuộc trường hợp được xem xét nghỉ hưu sớm.

Quy định này cũng bao gồm trường hợp làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 theo quy định.

Ngoài ra, người làm trong quân đội, công an bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao cũng thuộc trường hợp đặc thù được quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Như với các nhóm khác, việc hưởng lương hưu còn phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

8 nhóm đối tượng nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng đủ tỷ lệ lương hưu (ảnh minh hoạ).

Người nghỉ hưu nhận lương hưu bằng cách nào?

Bên cạnh điều kiện nghỉ hưu sớm, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng quy định nhiều hình thức nhận lương hưu.

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, lương hưu có thể được nhận qua tài khoản của người thụ hưởng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; nhận trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được ủy quyền; hoặc thông qua người sử dụng lao động.

Với người tham gia BHXH tự nguyện, lương hưu có thể được chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp từ cơ quan BHXH, tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền.

Người đang hưởng lương hưu có thể ủy quyền cho người khác nhận thay.

Theo khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được bài viết dẫn chiếu, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và có chứng thực. Văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như vậy, không phải mọi trường hợp nghỉ hưu sớm đều bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu. Người lao động thuộc các trường hợp đặc thù được Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, đặc biệt là người có thời gian dài làm nghề nặng nhọc, độc hại, khai thác than hầm lò hoặc thuộc lực lượng quân đội, công an, cơ yếu, có thể nghỉ hưu trước tuổi theo điều kiện riêng mà không áp dụng cơ chế giảm 2% mỗi năm như trường hợp nghỉ sớm do suy giảm khả năng lao động.