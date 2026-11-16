Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân (đầu tiên bên phải), giáo viên Trường THPT A Lưới hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

Các cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều cấp học, từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến giáo dục thường xuyên. Cụ thể, ở bậc mầm non có cô Võ Phương Quỳnh Ngân, giáo viên Trường Mầm non Vân Dương (phường Vỹ Dạ); cấp tiểu học có thầy Hoàng Quốc Khánh, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa); cấp THCS có thầy Nguyễn Cao Mạnh, giáo viên Trường THCS Thanh Thủy (phường Thanh Thủy).

Ở cấp THPT, hai nhà giáo được vinh danh là cô Phạm Nguyễn Trang Ngân, giáo viên Trường THPT A Lưới và thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên có cô Lê Thị Ái Tiên, Tổ phó Tổ Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 1.

Đối với Đại học Huế, hai nhà giáo được tuyên dương gồm PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Đây là dịp ghi nhận, biểu dương những nhà giáo, cán bộ quản lý có đóng góp xuất sắc trong công tác giảng dạy, quản lý giáo dục; có những cách làm hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực tại đơn vị và sức lan tỏa trong toàn ngành.