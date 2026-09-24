8 nguy cơ sức khỏe do lo lắng quá mức

Lo lắng mạn tính làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây áp lực thêm cho tim và mạch máu. (Ảnh: ITN)

Bài viết chia sẻ 8 vấn đề sức khỏe có thể phát sinh từ việc lo lắng quá mức, đồng thời cung cấp lời khuyên để quản lý nỗi lo lắng mãn tính.

Lo lắng kéo dài sẽ kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, dẫn đến một loạt các thay đổi sinh lý. Theo thời gian, những thay đổi này gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Dưới đây là 8 vấn đề sức khỏe có thể phát sinh từ lo lắng kéo dài:

Các vấn đề tim mạch

Lo lắng mạn tính làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây áp lực thêm cho tim và mạch máu. Theo thời gian, trạng thái cảnh giác cao liên tục sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Hệ miễn dịch suy yếu

Căng thẳng quá mức và lo lắng có thể làm giảm hiệu quả của hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và bệnh tật hơn. Điều này là do các hormone căng thẳng như cortisol được tiết ra liên tục, và ở mức cao sẽ làm suy giảm chức năng miễn dịch.

Vấn đề tiêu hóa

Ruột rất nhạy cảm với cảm xúc và áp lực tâm lý. Lo lắng kéo dài có thể gây ra đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy và hội chứng ruột kích thích (IBS) cũng như các vấn đề tiêu hóa khác.

Não và hệ tiêu hóa liên kết mật thiết, điều này có nghĩa là áp lực tâm lý có thể biểu hiện thành khó chịu đường ruột.

Căng cơ và đau nhức

Lo lắng thường khiến cơ bắp co thắt và căng cứng, gây ra căng thẳng và đau mạn tính, đặc biệt ở cổ, vai và lưng. Theo thời gian, tình trạng này có thể dẫn đến bệnh cơ xương và giảm khả năng vận động.

Rối loạn giấc ngủ

Lo lắng làm gián đoạn nhịp ngủ, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ. Thiếu ngủ sẽ dẫn đến mệt mỏi, giảm tập trung và hệ miễn dịch yếu đi, làm vấn đề sức khỏe càng tồi tệ hơn.

Rối loạn nhận thức

Lo âu mãn tính cũng ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, gây khó khăn trong việc tập trung, ra quyết định và ghi nhớ thông tin. Cảm giác mơ hồ tinh thần ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày và giảm năng suất chung.

Vấn đề về da

Căng thẳng và lo lắng làm trầm trọng thêm viêm da cơ địa, mụn và bệnh vẩy nến. Sự giải phóng hormone căng thẳng sẽ làm tăng viêm, dẫn đến bùng phát các vấn đề về da.

Trầm cảm

Lo lắng quá mức kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm. Căng thẳng và lo âu liên tục còn gây ra cảm giác tuyệt vọng, buồn bã và mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích.

Quản lý lo lắng mãn tính

Giải quyết lo lắng mãn tính rất quan trọng để ngăn ngừa những vấn đề sức khỏe. Các phương pháp như thiền chánh niệm, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn thông qua liệu pháp đều hữu ích.

Nếu bạn nhận thấy lo lắng đang ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, hãy cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Có nhiều phương pháp giúp người bệnh giảm bớt cảm giác lo lắng và trở lại cuộc sống bình thường. Trước hết, cần nhận ra rằng những lo lắng của mình là quá mức và cố gắng tìm cách giải thích hợp lý hơn.

Trao đổi với gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia - những người có khả năng mang lại sự hỗ trợ và thấu hiểu. Học các kỹ năng đối phó với lo lắng như thở sâu, thiền và các bài tập thư giãn cũng giúp trấn an tinh thần.

Ngoài ra, hạn chế sử dụng internet và các phương tiện truyền thông, tránh quá chú ý đến thông tin tiêu cực cũng là một bước quan trọng để đối phó với chứng lo lắng về sức khỏe.

Đối với những người không thể tự mình đối phó với chứng lo lắng, việc tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp là cần thiết. Nhà trị liệu tâm lý có thể đưa ra kế hoạch điều trị cá nhân dựa trên tình trạng cụ thể của bệnh nhân, giúp họ đối phó với các triệu chứng lo lắng. Trong một số trường hợp, điều trị bằng thuốc cũng có thể được xem xét.

Theo familydoctor.com