8 người đàn ông 'lắc chảo' nấu 100 mâm cỗ cưới

8 người đàn ông nấu cỗ cưới ở Phú Thọ Video ghi lại khoảnh khắc nam giới đang chuẩn bị xào nấu phục vụ cho đám cưới 100 mâm cỗ ở Phú Thọ gây sốt MXH.

Ngày 15/9, anh Nguyễn Gia Thành (34 tuổi, Phú Thọ) xắn tay áo cùng bà con trong xóm nấu nướng cho đám cưới tại thôn Thủy Trầm, xã Tiên Lương.

Anh là một trong 8 thành viên thuộc "đội hình lắc chảo", nhận vai trò đứng bếp xào nấu toàn bộ món ăn phục vụ tiệc cưới 100 mâm cỗ.

Trước giờ thực khách vào bàn khoảng 20 phút, 8 chiếc chảo lớn được dàn thành hàng giữa không gian gian bếp dựng tạm ngoài khoảng sân rộng. 8 người đàn ông đứng túc trực, chỉ chờ tiếng báo khách nhập tiệc là lập tức nổi lửa.

"Bao năm nay, tôi cùng một số anh em được tin tưởng giao việc nấu nướng các món. Rất may mắn là đều được mọi người khen ngon", anh Thành chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từ vài ngày trước khi lễ cưới diễn ra, công đoạn chuẩn bị được phân chia cho bà con, xóm giềng. Các bà, các chị đảm nhận toàn bộ khâu sơ chế nguyên liệu, gọt rửa rau củ, băm chặt gia vị như hành, tỏi, gừng, sả. Khi mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn bếp, nhiệm vụ chế biến món ăn thuộc về nam giới.

Để việc nấu ăn diễn ra liên tục, bên cạnh 8 người đàn ông đứng chảo chính là 8 người phụ trách đong đếm gia vị và đổ nguyên liệu vào bếp.

Một phần mâm cỗ được đội anh Thành thực hiện trong đám cưới ngày 15/9 vừa qua tại Phú Thọ.

Ngay khi xào xong một món, đội hậu cần lập tức bưng chảo đi rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho món tiếp theo. Song song với đó, khoảng 20 người đảm nhận việc bưng bê các đĩa thức ăn mang thẳng tới bàn tiệc.

"Nấu liên tục khoảng 30 phút là phục vụ xong 100 mâm cỗ", anh Thành cho hay.

Theo anh Thành, quy mô 100 mâm cỗ với hàng trăm khách mời tham dự nghe khá áp lực, nhưng từ lâu đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây.

Mỗi khi trong làng có hỷ sự hay công việc lớn, bà con xóm giềng lại tự giác mỗi người một tay, phân chia công việc đâu vào đấy mà không cần tới dịch vụ nấu cỗ thuê từ bên ngoài.

"Nam giới nấu cỗ đã quá quen thuộc ở làng tôi. Các anh, các chú ở nhà có thể ít vào bếp chứ khi có công việc thì nấu nướng nhiệt tình và đặc biệt nấu rất ngon", anh Thành nói.

Thành quả là những mâm cỗ cưới tự nấu đầy đặn, phong phú với chi phí trung bình khoảng 1,4 triệu đồng/mâm.

Ở nơi anh Thành sinh sống, bếp cỗ cưới thường được phân chia thứ bậc và trách nhiệm rất rõ ràng. Trong khi phụ nữ quán xuyến công việc hậu cần tỉ mỉ, đòi hỏi sự khéo tay, nam giới đảm nhận các công việc như xách nước, dựng rạp và đứng chảo xào nấu lửa lớn. Theo anh, trong bối cảnh dịch vụ nấu cỗ lưu động và các nhà hàng tiệc cưới phát triển nở rộ, việc giữ được "nét văn hóa" tự nấu cỗ không chỉ giúp chủ nhà tiết kiệm chi phí đáng kể mà còn lưu giữ được hương vị món ăn của quê hương.

"Quan trọng hơn là tình cảm giữa bà con xóm giềng, giúp đỡ nhau khi nhà có công có việc, khiến ngày vui của đôi trẻ trở thành ngày hội chung của cả xóm", anh Thành chia sẻ.

An Chi