8 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Hàn Quốc

Cảnh sát quận Namdong cho biết nghi phạm là nam giới khoảng 60 tuổi, đã bị bắt giữ để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm mang theo hung khí di chuyển bằng thang cuốn từ tầng hầm lên tầng 2 của tòa nhà. Tại đây, người này dùng hung khí tấn công 8 khách hàng, trước khi bị những người có mặt tại hiện trường khống chế.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tại nơi xảy ra vụ tấn công vào trưa 13-10. Ảnh: YONHAP

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, thiết lập trạm y tế khẩn cấp tại tầng 1 trước lo ngại số người thương vong có thể tăng. Trong số 8 nạn nhân, một người bị ngừng tim, 7 người còn lại được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm và các nhân chứng có mặt tại hiện trường để làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.