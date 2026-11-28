1. TP.HCM tăng cường kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hỗ trợ vốn dịp cuối năm. (Ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, ngành Ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố.

Trong đó, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp được triển khai thông qua việc tăng cường giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ mở rộng sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu mua sắm, du lịch, tiêu dùng dịp cuối năm.

Theo số liệu 10 tháng đầu năm 2026, chương trình đã giải ngân 506,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 86% quy mô gói tín dụng ưu đãi, cho 191.187 khách hàng vay vốn. Với tổng quy mô đăng ký 591 nghìn tỷ đồng, chương trình được kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% khi kết thúc năm.

Chương trình thứ hai là cho vay bình ổn thị trường với lãi suất ưu đãi dành cho các doanh nghiệp tham gia chương trình và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Đến cuối tháng 10/2026, doanh số cho vay đạt 22,5 nghìn tỷ đồng; dư nợ đạt 7.728 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cuối năm 2025. Có 33 doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn, gồm 15 doanh nghiệp bình ổn thị trường và 18 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Đối với chương trình thứ ba, ngành Ngân hàng phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề "Vibrant HCMC" (Shopping Season in Vibrant HCMC).

Đến nay, có 8 ngân hàng thương mại trên địa bàn tham gia với các chính sách ưu đãi về phí, thanh toán và tín dụng tiêu dùng. Các chính sách hướng tới tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch mua sắm, tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đây là những chương trình và hành động cụ thể của ngành Ngân hàng TP.HCM trong tháng cuối năm và giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán 2027, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế Thành phố năm 2026.