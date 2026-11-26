Trong báo cáo vừa công bố, VNDIRECT Research nhận định ngân hàng Việt Nam có thể là nhóm hưởng lợi sớm từ sự phát triển của VIFC. Không chỉ mở ra cơ hội kinh doanh mới, trung tâm này còn có thể giúp các nhà băng đa dạng hóa nguồn thu, giảm áp lực huy động vốn trong nước và tham gia sâu hơn vào các giao dịch tài chính xuyên biên giới.

Theo VNDIRECT, nhu cầu vốn lớn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế đang đặt ra sức ép đáng kể lên hệ thống ngân hàng. Năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt 19,1%, trong khi tăng trưởng tiền gửi chỉ ở mức 14,1%; tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) toàn hệ thống vào khoảng 114%.

VIFC ó thể giúp các ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu, giảm áp lực huy động vốn trong nước.

Trong bối cảnh đó, VIFC được kỳ vọng bổ sung các kênh huy động vốn quốc tế, thông qua cho vay hợp vốn, phát hành trái phiếu và thu hút các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài. Nguồn vốn này có thể hỗ trợ các dự án hạ tầng quy mô lớn, vốn thường có thời hạn tài trợ dài, đồng thời giảm áp lực lên nguồn tiền gửi trong nước và hạn chế chênh lệch kỳ hạn tại ngân hàng.

Cơ hội tham gia VIFC đang thúc đẩy nhiều nhà băng chuẩn bị thành lập pháp nhân. Cụ thể, 8 ngân hàng gồm Vietcombank (VCB), HDBank (HDB), LPBank (LPB), SHB, Nam A Bank (NAB), TPBank (TPB), MB (MBB) và MSB đã được cổ đông thông qua kế hoạch này.

Một số ngân hàng khác cũng đang có động thái chuẩn bị. ACB cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng tại VIFC; Techcombank đang xin ý kiến cổ đông để thành lập pháp nhân ở cấp ngân hàng, trong khi công ty chứng khoán trực thuộc là TCBS đã được HĐQT thông qua kế hoạch thành lập công ty tại đây. VietinBank (CTG) hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu.

Ngân hàng có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái VIFC bởi các thành viên cần hạ tầng ngân hàng để thực hiện thanh toán, tiếp cận nguồn vốn, lưu ký và sử dụng dịch vụ ngoại tệ. Theo Nghị định 329, các giao dịch thanh toán giữa các thành viên nhìn chung phải thực hiện thông qua tài khoản tại ngân hàng thành viên. Vì vậy, những ngân hàng được cấp phép sớm có thể trở thành đầu mối giao dịch, qua đó có cơ hội xây dựng quan hệ với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp tham gia trung tâm.

Tuy nhiên, tại thời điểm VNDIRECT công bố báo cáo, chưa có ngân hàng thành viên nào được cấp phép hoạt động tại VIFC. Đây cũng được đánh giá là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ để trung tâm tài chính đi vào vận hành thực chất.

Về khả năng đón đầu, VNDIRECT đánh giá VCB, TPB và MBB là những ngân hàng có vị thế tốt nhất nhờ tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và năng lực kinh doanh ngoại hối mạnh. HDBank cũng có thể được xem xét gia nhập nhóm này nếu đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%.

Theo đánh giá của đơn vị phân tích, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đáp ứng chuẩn mực quốc tế sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh khi các ngân hàng tham gia những giao dịch xuyên biên giới có giá trị lớn. Hiện khoảng 10 ngân hàng Việt Nam đã áp dụng Basel III từ đầu năm 2024, trong đó có TPB, ACB, LPB, HDB, NAB và VCB.

Một trong những lợi ích đáng chú ý mà VIFC có thể mang lại là nguồn thu phí mới. Các ngân hàng có thể thu phí từ dịch vụ tài khoản, thanh toán, chuyển đổi ngoại hối, tài trợ thương mại, thu xếp khoản vay hợp vốn, đại lý tài sản bảo đảm và dịch vụ liên quan đến trái phiếu, tài chính xanh.

Những nguồn thu này được kỳ vọng giúp ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, giảm sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần trong bối cảnh biên lãi ròng (NIM) toàn ngành chịu áp lực kéo dài. Dù vậy, VNDIRECT lưu ý đóng góp của VIFC vào lợi nhuận ngân hàng trong ngắn hạn còn hạn chế, do đó đây chưa phải động lực đầu tư chính ở thời điểm hiện tại.

Đối với nhà đầu tư, VNDIRECT khuyến nghị theo dõi 3 dấu mốc quan trọng: ngân hàng thành viên đầu tiên được cấp phép, những giao dịch đầu tiên tại VIFC và tiến độ sửa đổi Nghị định 329, đặc biệt là các điều kiện đối với ngân hàng nước ngoài. Đây sẽ là những tín hiệu cho thấy các kế hoạch tham gia có thể chuyển thành hoạt động kinh doanh thực tế.