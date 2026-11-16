8 năm ngất bí ẩn, phát hiện 5 lần tim ngừng đập trong nửa giờ

Anh L.X.H. (39 tuổi, Quảng Ninh) nhiều lần đột ngột mất ý thức, sau đó tự tỉnh nhưng vẫn choáng váng, mệt mỏi. Các cơn ngất thường xảy ra sau khi uống rượu bia và thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm.

Suốt gần 8 năm, người bệnh đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế từ địa phương đến trung ương, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn não nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Nguyên nhân khiến anh đột ngột ngất xỉu chưa được xác định.

Holter điện tâm đồ giúp ghi lại liên tục hoạt động của tim trong 24 giờ, phát hiện những rối loạn nhịp chỉ xuất hiện thoáng qua. Ảnh: Diễm Ly

Khi đến Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, anh H. được bác sĩ khai thác tiền sử và kiểm tra chuyên sâu. Với biểu hiện ngất nhiều lần, bác sĩ nghi ngờ rối loạn dẫn truyền điện tim, đặc biệt là block nhĩ thất – tình trạng tín hiệu điện từ tâm nhĩ không truyền xuống tâm thất bình thường.

Tuy nhiên, điện tâm đồ tại thời điểm thăm khám cho thấy tim người bệnh vẫn đập đều, tần số 70-80 lần/phút. Nghi ngờ rối loạn nhịp chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tự hết, bác sĩ chỉ định đeo Holter điện tâm đồ 24 giờ để theo dõi liên tục.

Kết quả ghi nhận 5 khoảng ngừng tim chỉ trong 30 phút, mỗi khoảng kéo dài 5-6 giây. Đáng chú ý, trong thời gian theo dõi, người bệnh xuất hiện một cơn ngất và ngã trong nhà vệ sinh.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế cho biết, khi chẩn đoán anh H. mắc block xoang nhĩ, thuộc hội chứng nút xoang bệnh lý.

Theo bác sĩ, nút xoang là nơi phát ra tín hiệu điện khởi động mỗi nhịp tim. Khi mắc block xoang nhĩ, tín hiệu điện có lúc không truyền được đến cơ tim, khiến tim tạm ngừng đập. Nếu khoảng ngừng kéo dài, lượng máu và oxy cung cấp cho não giảm, người bệnh có thể choáng váng, mất ý thức và ngất.

Bệnh dễ bị bỏ sót do giữa các cơn rối loạn, nhịp tim vẫn có thể trở lại bình thường. Điện tâm đồ thông thường chỉ ghi nhận hoạt động tim trong thời gian ngắn nên khó phát hiện những bất thường thoáng qua. Trong khi đó, Holter điện tâm đồ theo dõi liên tục cả ngày lẫn đêm, giúp ghi lại các rối loạn nhịp xuất hiện khi người bệnh sinh hoạt, nghỉ ngơi hoặc ngủ.

Ê kíp Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế cấy máy tạo nhịp tim 2 buồng cho người bệnh. Ảnh: Diễm Ly

Bác sĩ Phước cho biết, những khoảng ngừng tim kéo dài 5-6 giây như trường hợp anh H. tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Người bệnh có thể ngất đột ngột, té ngã gây chấn thương, đặc biệt nguy hiểm khi đang lái xe hoặc làm việc. Nếu tim không tự đập trở lại, tình trạng có thể tiến triển thành ngừng tuần hoàn, đe dọa tính mạng.

Trước nguy cơ các cơn ngừng tim tái diễn bất cứ lúc nào, ê-kíp quyết định cấy máy tạo nhịp tim hai buồng cấp cứu. Khoảng 3 giờ sau khi phát hiện bất thường trên Holter, ca can thiệp hoàn tất.

Thiết bị có trọng lượng khoảng 80 gram, được đặt dưới da vùng ngực, ngay dưới xương đòn. Hai dây điện cực luồn qua tĩnh mạch dưới đòn, kết nối với tâm nhĩ và tâm thất. Khi nhịp tim quá chậm hoặc bị gián đoạn, máy tự động phát xung điện kích thích cơ tim co bóp, duy trì nhịp đập ổn định và phối hợp hoạt động giữa hai buồng tim.

Bác sĩ Phước thăm khám cho người bệnh sau can thiệp. Ảnh: Diễm Ly

Sau can thiệp, bác sĩ kiểm tra và lập trình máy với tần số 70 nhịp/phút vào ban ngày, 60 nhịp/phút vào ban đêm, đồng thời thiết lập chế độ đáp ứng theo mức độ vận động.

Hiện sức khỏe anh H. ổn định, không còn những cơn ngất bất ngờ như trước. Theo bác sĩ, trường hợp này cho thấy những cơn ngất tái diễn không rõ nguyên nhân cần được thăm khám tim mạch, nhất là khi xảy ra đột ngột và nhiều lần. Người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị theo hướng thiếu máu não, rối loạn tiền đình khi chưa xác định được nguyên nhân.