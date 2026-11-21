Ở tuổi 47, một người từng có trong tay 8 tỷ đồng, trải qua nhiều lần khởi nghiệp và không ít lần thất bại, cuối cùng chọn dừng lại. Nhìn lại chặng đường đã qua, những được mất của gần một thập kỷ khiến câu chuyện về tiền bạc và hai chữ nghỉ hưu trở nên nhiều suy ngẫm.

8 NĂM, BAY 8 TỶ ĐỒNG

Khi Covid – 19 xảy ra, doanh nghiệp truyền thông chuyên cung cấp dịch vụ cho các đối tác lớn của tôi đã phải đóng cửa. Biết khó có thể cầm cự nổi nên tôi đã quyết định dừng việc kinh doanh.

Tài sản khi đó có khoảng 8 tỷ đồng. Tôi cầm tiền đi xem một vài bất động sản. Căn nhà 132m2, 3,5 tầng, kiến trúc cũ từ những năm 70’s ở một con phố xe ô tô vào được - Nguyễn Ngọc Nại - khi đó có giá 8,5 tỷ đồng. Tôi đã nghĩ mình sẽ mua nó, sửa sang lại rồi cho thuê hàng tháng, lấy tiền chi tiêu và tà tà nghỉ hưu vào tuổi 45.

Nhưng rồi máu điên lại nổi lên vì bản thân luôn thích những thử thách mới và cũng đánh cược vào cơ hội có thể nhân số tiền lên nhiều lần để sau này nghỉ hưu thì thoải mái, tự chạy ô tô rong ruổi vòng quanh thế giới, nên tôi bắt đầu khởi nghiệp lại.

Đầu tiên là làm về thời trang, khoảng 4 tỷ đồng đổ vào sau 2 năm trôi xuống sông xuống biển dù tôi đã nỗ lực vô cùng, làm gần như không có ngày nghỉ.

Xong quay sang làm phân phối mỹ phẩm, khi đó hàng giả, hàng nhái, hàng xách tay quá nhiều nên hàng chính hãng, nhập khẩu trả thuế cao, chưa kể cả tá thủ tục giấy tờ phức tạp của Bộ Y tế… đã đánh sập tôi trong một năm. Bay luôn 1 tỷ đồng.

Thời gian làm phân phối mỹ phẩm, người phụ nữ đã bay 1 tỷ đồng

Rồi xoay tiếp sang mở mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, 2 năm đầu doanh số chạy quá tốt khiến tôi nghĩ mình sống rồi. Sang năm thứ 3 - 4 bắt đầu chững lại và năm thứ 5 - 6 thì thua lỗ. Gần 3 tỷ đồng vứt vào đầu tư giờ thành một khoản lỗ.

8 năm, bay 8 tỷ đồng, không còn nhớ cảm giác lần cuối cùng mình được cầm tiền lương cách đây 10 năm, chưa từng nhận được một đồng lợi nhuận từ các mảng đầu tư này trong 1/4 quãng đời. Còn căn nhà ở Nguyễn Ngọc Nại giờ chắc có giá khoảng 25 tỷ đồng.

Đó mới là bề nổi chứ bề chìm hả? Này thì chứng khoán, này thì bất động sản, này thì đu đỉnh vàng… cũng bay hòm hòm cái nhà nữa.

47 tuổi, tôi quyết định về hưu (vì không còn tiền để khởi nghiệp thêm nữa). Bài học cho cuộc đời mình là gì thì cũng mệt quá chẳng còn muốn rút ra nữa, nhưng thấy bản vẽ cuộc đời đã có đủ hai mảng màu rực rỡ và xám xịt. Thôi kệ! Giàu thì lâu chứ nghèo thì mấy.

NHỮNG CÚ MẤT TIỀN KHIẾN NHIỀU NGƯỜI THAY ĐỔI CÁCH NHÌN VỀ ĐẦU TƯ

Dưới phần chia sẻ, các độc giả tiếp tục kể lại những lần mất tiền, những quyết định khiến họ phải thay đổi quan điểm về tài chính.

Không riêng những người trực tiếp kinh doanh mới phải trả giá cho các quyết định tài chính. Một thương vụ mua đất bằng tiền bán vàng và vốn vay ngân hàng cũng có thể khiến người trong cuộc mắc kẹt suốt nhiều năm, khi cả giá tài sản lẫn khả năng trả nợ đều không diễn ra như kỳ vọng.

“Ông bạn tôi bán vàng tiết kiệm và vay thêm tiền mua đám đất. Vay 40% giá trị đám đất, vàng bán vào thời điểm giá rẻ. Sau ấy mấy tháng, mất 50 triệu đồng/cây. Giờ gần hai năm rồi, giá đất thì tụt xuống so với giá mua, còn trả lãi ngân hàng nữa. Nó cũng sắp tan miếng đất rồi vì không biết khi nào mới có đủ tiền trả hết nợ vay. Sợ trả hết nợ vay thì cũng bằng giá trị đám đất ấy, không ai nói trước được điều gì”.

Cũng từ những năm tháng thị trường bất động sản sôi động, không ít người đã xem việc góp vốn, mua đất là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Nhưng khi cơn sốt qua đi, những khoản đầu tư từng được kỳ vọng sinh lời lại trở thành áp lực đè nặng lên cả người góp vốn lẫn những người xung quanh.

“Tính ra là nữ nhưng tham vọng khá lớn, 5 - 6 năm về trước khi bất động sản còn sôi sục thì người có tham vọng đa phần đạt được hết. Tuy nhiên nó sụp đổ nhanh quá, như một cơn sóng thần cuốn sạch sẽ, bạn bè và nhân viên tôi dính gần hết theo con sóng ấy. Giờ họ trốn hết rồi, thằng nhân viên tôi cóc keng nhất cũng mỗi tháng phải kiếm đủ 13 triệu đồng đóng tiền lời ngân hàng vì góp vốn chung mua miếng đất giờ không bán được”.

Trong khi nhiều người nhìn lại và nhận ra rủi ro từ những quyết định của chính mình, cũng có trường hợp thiệt hại đến từ những yếu tố hoàn toàn ngoài dự tính. Chỉ một thông tin quy hoạch cũng đủ khiến thành quả tích góp bấy lâu của một gia đình biến mất.

“Ít ra bạn còn có được sự trải nghiệm nhiều lĩnh vực kinh doanh, còn mình đây chẳng làm gì sai, chẳng đầu tư sai, cũng chẳng mạo hiểm khởi nghiệp sai. Tự nhiên nhận cuộc điện thoại báo nhà nước quy hoạch thế là mất tiêu 7 tỷ đồng”.

Những câu chuyện mất tiền nối tiếp nhau cũng cho thấy tâm lý của người đầu tư có thể thay đổi rất nhiều sau một lần thất bại. Khi đã từng chứng kiến khoản tiền lớn ra đi, sự an toàn đôi khi trở thành ưu tiên, thay cho mong muốn tìm kiếm những cơ hội sinh lời hấp dẫn.

“Chị mạo hiểm quá. Em từ ngày mất 1 tỷ đồng chìm vào chứng khoán, em ngồi im. Kiếm được đồng nào em mua vàng để tích lũy đồng đó, chấp nhận làm công ăn lương, quyết không đầu tư vào món nào nữa vì mình có tuổi rồi, ngã khó đứng dậy lắm”.

Sau tất cả những trải nghiệm được và mất, cách quản lý tài chính theo từng độ tuổi cũng là điều được nhiều người quan tâm. Thay vì duy trì một cách đầu tư xuyên suốt cuộc đời, quan điểm này nhấn mạnh việc điều chỉnh mức độ chấp nhận rủi ro theo sức khỏe, khả năng kiếm tiền và quãng thời gian còn lại trước tuổi nghỉ hưu.

“Cuộc đời người như một trận bóng đá vậy, công thủ phải tuỳ vào thế trận. Còn trẻ 25 - 35 dồn sức tấn công tổng lực, cày bừa để ghi bàn, đầu tư mạo hiểm để nhanh chóng tăng vốn.

Trung niên 36 - 45 công thủ hài hoà, chia quỹ ra thành ba hoặc bốn phần. Quỹ an sinh mua cái nhà cho thuê, gửi ngân hàng lấy lãi 25 - 30%. Quỹ dự phòng rủi ro ốm đau bệnh tật có tiền mà chữa 10 - 15%. Còn lại 50 - 60% tiếp tục đầu tư nhưng giảm độ mạo hiểm đi, làm những việc tương đối ổn định dù tỷ suất lợi nhuận không cao

Sau 46 – 60 chuyển dịch dần sang phòng thủ. Quỹ an sinh 40 - 50%, dự phòng rủi ro 20 - 30%, đầu tư 15 - 20% làm cho vui là chính.

Sau khi đã ghi bàn tuổi trẻ và trung niên thì càng gần tuổi hưu, khi trí tuệ và sức khoẻ, sự nhạy bén giảm đi, phòng thủ chặt để bảo toàn tỷ số”.