8 năm đưa con trai đi chữa ung thư máu, vợ chồng nghèo hết cách tính bán nhà

Căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Huyên và anh Nguyễn Văn Bảo ở thôn Sơn Trạch, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, mới hoàn thành phần thô, bên trong không có tài sản gì đáng giá.

Vợ chồng chị có ba người con, hiện hai con của chị phải ở nhờ nhà các dì, chỉ còn cậu con trai Nguyễn Quốc Rốt (SN 2013) mắc ung thư máu suốt 8 năm qua, đang ở cùng vợ chồng chị.

13 tuổi, ung thư máu 8 năm, Rốt chỉ nặng hơn 20kg. Ảnh: Hải Sâm

“Năm Rốt 5 tuổi, thấy con sút cân, thường xuyên kêu chóng mặt, tôi nghĩ con thiếu chất nên đưa đi khám. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bác sĩ khuyên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện vì các chỉ số bạch cầu, tiểu cầu bất thường, nghi ngờ mắc bệnh lý ác tính”, chị Huyên nhớ lại.

Không có tiền dành dụm, chị phải vay mượn người thân để đưa con ra Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Kết quả chẩn đoán Rốt mắc bệnh ung thư máu khiến vợ chồng chị suy sụp.

Trong khoảng 3 năm đầu điều trị tại Hà Nội, có tháng chi phí lên tới 20-30 triệu đồng. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, buộc anh chị liên tục vay mượn.

“Sau khoảng 3 năm điều trị ở Hà Nội, gia đình tôi xin chuyển con về Bệnh viện Trung ương Huế để thuận tiện đi lại, giảm bớt chi phí. Đến nay, Rốt đã có khoảng 5 năm điều trị tại đây”, chị Huyên kể.

Căn nhà của gia đình chỉ mới hoàn thành phần thô, nhưng hiện vợ chồng chị Huyên muốn bán để chữa bệnh cho con. Ảnh: Hải Sâm

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Trung ương Huế, Rốt được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, BCR/ABL dương tính.

Hằng tháng, gia đình chị Huyên phải đưa con đến bệnh viện kiểm tra các chỉ số máu. Nếu sức khỏe ổn định, Rốt được về nhà. Khi các chỉ số bất thường, cậu bé phải ở lại viện để theo dõi, điều trị. Hằng ngày, Rốt vẫn phải uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đúng giờ.

Khoảng một năm trước, theo lời chị Huyên, tình trạng bệnh của Rốt diễn biến phức tạp hơn. Nỗi lo của người mẹ ngày càng lớn, nhất là khi gia đình không có tiền dự phòng cho những đợt nhập viện bất ngờ.

Căn nhà xây dựng còn chưa kịp hoàn thiện hết, bên trong không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Hải Sâm

“Tám năm chạy chữa cho con, gia đình tôi đã vay mượn khoảng 600 triệu đồng. Giờ khoản nợ vẫn còn đó, trong khi sức khỏe của cháu diễn biến phức tạp hơn. Tôi lo nhất là lúc con cần nhập viện mà không biết lấy tiền đâu để chữa trị”, chị Huyên nghẹn ngào.

Từ ngày Rốt mắc bệnh, cuộc sống gia đình chị Huyên đảo lộn. Để có tiền đưa con đi viện, chị nhận việc bưng bê, rửa bát tại các quán ăn, với thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Bảo ở nhà nhận sửa chữa, sơn lại bàn ghế cho người dân để vừa làm việc, vừa có thể chăm con. Công việc không đều, tháng có việc anh kiếm được khoảng 1-2 triệu đồng, có tháng không có thu nhập.

Chị Huyên có hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ. Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 người con gái. Học hết lớp 4, chị phải nghỉ học, đi làm giúp việc để phụ giúp gia đình. Anh Bảo cũng xuất thân trong cảnh nghèo khó. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng tự lực mưu sinh. Anh đi phụ hồ, chị làm thuê, làm mướn, chắt chiu nuôi các con.

Căn nhà dang dở, không có gì đáng giá của gia đình chị Huyên. Ảnh: Hải Sâm

Để giảm chi phí sinh hoạt, vợ chồng chị đành gửi hai con cho hai dì chăm sóc. Mỗi dì nhận nuôi một cháu, đỡ đần gia đình khoản ăn uống, sinh hoạt.

“Các dì thương nên mỗi người nuôi giúp một đứa. Nếu để các con ở nhà thì vợ chồng tôi không lo nổi. Thương con lắm nhưng hiện tại gia đình không còn cách nào khác”, chị Huyên chia sẻ.

Nhiều năm qua, người thân hai bên nội ngoại đã cố gắng giúp đỡ, nhưng nay đều khó khăn, không thể hỗ trợ thêm. Trong khi đó, chi phí chữa bệnh kéo dài, thu nhập bấp bênh khiến vợ chồng chị Huyên ngày càng kiệt quệ.

“Không còn chỗ để xoay xở, vợ chồng tôi tính bán căn nhà đang ở để trả bớt nợ, sau đó về bên ngoại xin ở cùng mẹ. Tôi sợ nhất là lúc con phải nhập viện mà gia đình không có tiền chữa trị”, chị Huyên nghẹn ngào.

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo, chị Huyên sợ nhất là lúc con phải nhập viện mà gia đình không có tiền chữa trị. Ảnh: Hải Sâm

Với gia đình chị, căn nhà chưa hoàn thiện là tài sản lớn nhất sau nhiều năm lao động. Thế nhưng, ngay cả khi chấp nhận bán đi nơi ở duy nhất, số tiền thu về cũng chỉ có thể giải quyết một phần khó khăn, trong khi hành trình điều trị cho Rốt vẫn còn phía trước.

Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, cho biết gia đình chị Huyên thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Con trai chị mắc ung thư máu nhiều năm nay, khiến kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

“Địa phương mong muốn các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ gia đình chị Huyên có thêm kinh phí chữa bệnh cho cháu Rốt, giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Hà chia sẻ.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Quốc Rốt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.294 (em Nguyễn Quốc Rốt)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Huyên (mẹ của Rốt) theo địa chỉ: thôn Sơn Trạch, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

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