8 mẫu máy tính đáng đầu tư cho năm học mới: Từ học tập đến gaming đều có lựa chọn

Bước vào năm học mới cũng là thời điểm nhiều người nâng cấp máy tính phục vụ việc học và làm việc. Dưới đây là một số gợi ý mà bạn có thể tham khảo khi có nhu cầu.

Dell Latitude 9420 2-in-1

Dell Latitude 9420 2-in-1 hướng đến người dùng cần một thiết bị vừa phục vụ học tập, vừa đáp ứng công việc chuyên nghiệp. Thiết kế nhôm CNC cùng bản lề xoay 360 độ cho phép máy chuyển đổi giữa nhiều chế độ, từ laptop truyền thống đến dạng lều để trình chiếu hoặc máy tính bảng để ghi chú.

Màn hình cảm ứng 14 inch tỷ lệ 16:10, bàn phím thoải mái, touchpad rộng và hệ thống cổng kết nối đa dạng, trong đó có Thunderbolt 4, giúp máy phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt. Các tính năng như Dell Optimizer, camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello và màn trập riêng tư cũng tăng tính tiện dụng cho học tập, làm việc.

Dell Latitude 9420 2-in-1 vừa phục vụ học tập, vừa đáp ứng công việc chuyên nghiệp

ASUS Vivobook S14

Với trọng lượng khoảng 1,4 kg, ASUS Vivobook S14 là lựa chọn đáng chú ý cho những ai thường xuyên mang máy tính đến trường, quán cà phê hay văn phòng. Màn hình OLED 14 inch WUXGA đem lại hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản cao.

Máy được trang bị Intel Core Ultra 7 355, NPU dành cho các tác vụ AI, RAM 16 GB và SSD 512 GB. Viên pin 70 Wh cùng hệ thống cổng kết nối đầy đủ giúp thiết bị phù hợp với một ngày học tập và làm việc cơ động.

Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP10R

Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP10R tập trung vào những nhu cầu phổ biến như soạn thảo tài liệu, làm bài thuyết trình và đa nhiệm. Máy có trọng lượng khoảng 1,4 kg, độ dày 1,7 cm cùng thiết kế nhôm màu Platinum Silver.

Bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ 12 cung cấp hiệu năng ổn định cho công việc văn phòng và học tập. Đây là lựa chọn hướng đến người dùng đề cao sự gọn nhẹ nhưng vẫn cần một thiết bị đủ bền bỉ để sử dụng lâu dài.

Apple MacBook Air M5

MacBook Air M5 13 inch gây chú ý với trọng lượng khoảng 1,23 kg, thiết kế nhôm nguyên khối và cơ chế tản nhiệt không quạt giúp máy vận hành yên tĩnh. Màn hình Liquid Retina 13,6 inch hỗ trợ P3 và True Tone, phù hợp từ học tập, giải trí đến chỉnh sửa hình ảnh.

Con chip M5 với CPU 10 nhân, GPU tối đa 10 nhân và Neural Accelerator mang lại hiệu năng mạnh mẽ trong thân máy nhỏ gọn. Thời lượng pin được công bố lên đến 18 giờ cùng Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thunderbolt 4 giúp mẫu máy này phù hợp với những người cần tính di động cao.

MacBook Air M5 13 inch phù hợp với những người cần tính di động cao

ASUS TUF Gaming A16

Không chỉ dành cho game thủ, ASUS TUF Gaming A16 còn phù hợp với người học thiết kế, dựng video hoặc xử lý những tác vụ cần GPU mạnh. Máy sở hữu màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10, tần số quét 165 Hz và pin 90 Wh.

Bên trong là AMD Ryzen 7 260 kết hợp NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7, RAM 16 GB và SSD 512 GB. Trọng lượng khoảng 2,2 kg khiến máy kém cơ động hơn ultrabook, nhưng đổi lại là khả năng xử lý những tác vụ nặng tốt hơn.

Dell XPS 13 9310

Dell XPS 13 9310 là mẫu ultrabook nổi bật với thiết kế cao cấp, màn hình InfinityEdge 13,4 inch tỷ lệ 16:10 và trọng lượng khoảng 1,23 kg. Máy có các tùy chọn màn hình từ FHD+ đến 4K Touch, bàn phím có đèn nền và bảo mật bằng vân tay, nhận diện khuôn mặt IR.

Intel Core i5 hoặc i7 thế hệ 11, đồ họa Intel Iris Xe, RAM LPDDR4x và SSD NVMe giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu học tập, văn phòng và đồ họa cơ bản.

Acer Nitro ProPanel

Acer Nitro ProPanel ANV16S-41-R337 nổi bật với màn hình 16 inch tỷ lệ 16:10, độ phủ màu 100% sRGB, tần số quét 180 Hz và thời gian phản hồi 3 ms. Đây là lợi thế đáng chú ý với người làm hình ảnh, video hoặc nội dung số.

Máy sử dụng AMD Ryzen 7 260, NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB GDDR7, hỗ trợ nâng cấp RAM lên đến 96 GB và SSD tối đa 4 TB. Với trọng lượng khoảng 2,1 kg, thiết bị cân bằng giữa hiệu năng cao và khả năng mang theo.

Acer Nitro ProPanel ANV16S-41-R337 mang lại lợi thế đáng chú ý với người làm hình ảnh, video hoặc nội dung số

Lenovo Gaming LOQ Essential

Lenovo Gaming LOQ Essential có trọng lượng khoảng 1,7 kg, nhẹ hơn nhiều mẫu gaming truyền thống. Màn hình 15,6 inch 144 Hz với độ phủ màu 100% sRGB vừa phục vụ chơi game, vừa hỗ trợ các công việc liên quan đến hình ảnh.

Cấu hình Intel Core i5-12450HX, RTX 3050 6 GB, RAM 12 GB và SSD 512 GB đáp ứng nhu cầu học tập, thiết kế, dựng video và giải trí. Đây là lựa chọn hướng đến người muốn một chiếc máy tính có khả năng xử lý đồ họa nhưng vẫn tương đối thuận tiện khi di chuyển.