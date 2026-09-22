8 mẫu giày dép cho các nàng đi chơi dịp cuối năm

Ba tiêu chí không thể bỏ qua khi chọn giày dép đi chơi dịp này là: êm chân khi đi lâu, dễ phối với nhiều bộ đồ khác nhau, và đủ "ăn ảnh" để không lỡ một khung hình nào. Dưới đây là 8 kiểu giày dép đáng cân nhắc nhất cho mùa cuối năm, từ thoải mái thường ngày đến thanh lịch cho những buổi tối đặc biệt.

Tiêu chí chọn giày dép đi chơi cuối năm

Trước khi vào danh sách, có một vài điều cần lưu ý để tránh "rước khổ vào thân" sau vài tiếng rong ruổi. Đầu tiên, ưu tiên đế có độ đàn hồi tốt - chân bạn tiếp xúc liên tục với nền cứng suốt cả buổi, đế quá cứng sẽ dẫn đến mỏi gót và đau bắp chân vào cuối ngày. Tiếp theo, chọn chất liệu thoáng, không gây bí - đặc biệt quan trọng với những chuyến đi dài từ sáng đến tối. Cuối cùng, kiểu dáng nên đủ linh hoạt để phối được cả váy lẫn jeans, vì kế hoạch cuối năm thường thay đổi xoành xoạch.

8 kiểu giày dép nên có trong tủ cuối năm

1. Xăng đan đế bệt - lựa chọn "không bao giờ sai"

Xăng đan đế bệt là kiểu dép dễ mặc nhất trong danh sách này - không cần nghĩ nhiều, xỏ vào là phối được với hầu hết mọi trang phục từ váy hoa, jeans ống rộng đến những bộ đồ trung tính. Ưu điểm lớn nhất là giữ chân thoáng và di chuyển thoải mái suốt ngày dài mà không gây mỏi.

Điểm trừ cần biết: xăng đan đế bệt không tôn dáng nhiều, nên nàng nào muốn có thêm chiều cao cần cân nhắc các kiểu dép khác trong danh sách. Màu đen và trắng thuần là hai lựa chọn trung tính nhất để phối với đồ cuối năm.

2. Dép đế xuồng (Platform) - hack dáng không cần gót nhọn

Đế xuồng đang là xu hướng mạnh nhất trong vài năm trở lại và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ưu điểm của kiểu dép này là tôn chiều cao tự nhiên - thường từ 4 đến 6cm - nhưng do đế bằng phẳng nên vẫn ổn định hơn nhiều so với giày cao gót khi đi bộ dài.

Lưu ý thực tế: nên chọn dòng có chất liệu đế nhẹ, tránh dép đế xuồng làm từ cao su đặc vì sẽ khá nặng dễ mỏi chân sau vài tiếng đi bộ. Trong nhóm này, dép xỏ ngón nữ của Crocs như Baya Platform Clog với đế Croslite™ cao 4cm được nhiều nàng ưa chuộng nhờ trọng lượng nhẹ mà vẫn “hack dáng” chuẩn - đi cả ngày không mỏi như giày dép đế xuồng thông thường.

3. Giày búp bê (Ballet Flat) - thanh lịch không cần cố

Giày búp bê đang được hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian gần đây, đặc biệt phù hợp với các buổi tiệc tất niên hay những buổi gặp mặt cần chút chỉn chu hơn ngày thường. Kiểu giày này dễ phối với váy midi, quần âu ống suôn hoặc set công sở năng động.

Điểm cần lưu ý: giày búp bê truyền thống thường có lớp đệm mỏng nên không phải lựa chọn tốt nếu bạn phải đi bộ nhiều. Nên ưu tiên chọn đôi có lót trong êm và chất liệu da thật hoặc da tổng hợp mềm để hạn chế tình trạng trầy gót.

4. Xăng đan đế cao- ăn ảnh tức thì

Xăng đan đế cao với thiết kế năng động đang là kiểu dép "ăn ảnh" nhất mùa này. Chỉ cần một đôi xăng đan tông nude hoặc trắng sữa là bạn đã tự có điểm nhấn mà không cần thêm phụ kiện.

Nhà Crocs đang có sẵn rất nhiều mẫu sandals nữ đa dạng kiểu quai với đế cao từ 3.5cm đến hơn 5cm phù hợp với bất kỳ nhu cầu nào của bạn.

5. Giày Loafer - smart casual không kén đồ

Loafer là kiểu giày đang dần thay thế sneaker trong lòng nhiều nàng nhờ vẻ ngoài chỉn chu hơn nhưng vẫn thoải mái. Phối được với hầu hết mọi thứ - jeans, quần âu, chân váy hay thậm chí váy dài - loafer xứng đáng là đôi giày "đa năng nhất" trong danh sách này.

Một chi tiết thực tế nhiều người hay bỏ qua: loafer đế phẳng thường cần thời gian làm quen từ 2 đến 3 lần đi đầu tiên vì phần gót giày hơi cứng. Nên mang theo miếng dán gót bảo vệ trong túi cho những lần đầu diện đôi mới.

6. Giày clog - thoải mái có chủ ý

Clog không còn chỉ là giày "đi trong nhà" - kiểu giày này đã có mặt trên runway quốc tế và đang được các nàng yêu thời trang diện ra đường một cách tự tin. Ưu điểm lớn nhất là cực kỳ thoải mái và không cần thời gian làm quen, xỏ vào là đi được ngay.

Trong nhóm này, các mẫu giày clogs nữ của Crocs như Classic Clog hay Bae Clog đang được nhiều nàng Việt yêu thích nhờ chất liệu Croslite™ độc quyền - nhẹ, không thấm nước và bền bỉ theo thời gian. Đặc biệt, bạn có thể thêm các charm/Jibbitz để khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ của mình.

7. Giày Sneaker trơn - năng động mà vẫn có chất

Sneaker trơn (không logo lớn, không quá nhiều chi tiết) đang là kiểu giày thể thao được ưa chuộng nhất để mix với đồ thường ngày. Một đôi sneaker trắng hoặc trắng kem có thể phối với gần như mọi bộ đồ - từ set năng động đến váy midi dáng xòe nhẹ.

Sneaker thường có trọng lượng nhỉnh hơn dép nên nếu phải đi bộ liên tục trên 4 đến 5 tiếng, cần chú ý chọn loại đế giày có lớp đệm tốt, tránh đế quá mỏng. Màu trắng thuần và trắng kem là hai màu "không bao giờ lỗi mốt" được rất nhiều cô nàng săn đón.

8. Giày gót Kitten Heel - nữ tính vừa đủ

Kitten heel là giày gót nhọn thấp từ 3 đến 5cm đang trở thành lựa chọn hoàn hảo cho các nàng phân vân giữa gót cao và giày bệt. Đủ để tôn dáng và tạo cảm giác thanh thoát khi phối với váy hay quần âu, nhưng không gây mỏi nhiều như giày cao gót.

Bên cạnh đó, giày kitten heel phù hợp nhất với những buổi tiệc tất niên trong nhà hoặc đi ăn tối - nơi bạn không cần đi bộ quá nhiều. Nếu kế hoạch bao gồm cả việc di chuyển ngoài trời hoặc đi bộ dài, nên mang theo một đôi dự phòng thoải mái hơn trong túi.

Gợi ý phối theo từng dịp cuối năm

- Tiệc tất niên văn phòng: Giày búp bê hoặc giày kitten heel + quần âu/váy midi. Tông nude và đen là an toàn nhất.

- Đi chợ hoa, chụp ảnh ngoại cảnh: dép đế xuồng hoặc clog, tông màu trung tính. Ưu tiên đế nhẹ vì sẽ đứng và đi nhiều.

- Cafe, đi chơi cùng bạn bè: sneaker trơn hoặc giày loafer + jeans/set năng động. Thoải mái là ưu tiên số một.

- Đi biển, du lịch ngắn ngày: xăng đan đế bệt hoặc xăng đan nhiều quai + váy maxi hoặc set linen. Chọn chất liệu chống nước để tiện lau chùi.

Lời kết

8 kiểu giày dép vừa rồi trải dài từ thoải mái thường ngày đến thanh lịch cho buổi tối đặc biệt - đủ để bạn tìm được một đôi phù hợp dù kế hoạch cuối năm là tiệc nhỏ hay chuyến vi vu dài ngày. Dù chọn kiểu nào, hãy nhớ ưu tiên sự thoải mái trước - vì một buổi đi chơi vui trọn vẹn bắt đầu từ đôi chân không đau