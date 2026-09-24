8 loại đồ uống giàu kali tốt cho huyết áp

Nội dung 1. Những đồ uống giàu kali nên đưa vào chế độ ăn uống để tốt cho huyết áp 2. Cách bổ sung kali vào chế độ ăn

Đồ uống giàu kali đóng vai trò thiết thực trong việc duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài cho cơ thể.

Chế độ ăn uống hiện đại có thể thiếu hụt các khoáng chất cần thiết, khiến việc lựa chọn thức uống phù hợp trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản, dễ áp dụng mỗi ngày cho mọi người.

Giá trị khuyến nghị hằng ngày về kali cho người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên là 4.700 miligam (mg). Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị tiêu thụ từ 3.500 đến 5.000 mg mỗi ngày.

1. Những đồ uống giàu kali nên đưa vào chế độ ăn uống để tốt cho huyết áp

Nước ép mận

Nước ép mận rất tốt cho huyết áp nhờ chứa hàm lượng kali cao và nhiều chất chống oxy hóa.

Kali: 707 mg trong 1 cốc, tương đương 15% giá trị hằng ngày (DV).

Nước ép mận rất giàu kali và một số chất dinh dưỡng lành mạnh khác, bao gồm sắt, magie, chất xơ và chất chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép mận thường xuyên (như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh) có thể làm giảm huyết áp. Nó cũng có thể làm giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Bên cạnh đó, chất xơ và polyphenol trong nước ép mận còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả.

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt cũng là nguồn bổ sung 689 mg kali trong mỗi cốc, kết hợp cùng vitamin A, C và E. Nhóm vitamin này mang lại đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cải thiện lưu lượng máu, giảm nồng độ cholesterol.

Tiêu thụ hàm lượng cao vitamin C trong chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nước ép lựu

Nước ép lựu cung cấp 533 mg kali trong một cốc, mang lại nhiều tác động tích cực cho người bị cao huyết áp.

Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ lượng vừa đủ nước ép lựu mỗi ngày giúp hạ huyết áp tâm thu lẫn tâm trương nhờ hàm lượng polyphenol dồi dào có tác dụng thư giãn mạch máu và tăng cường cholesterol tốt.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua ít natri cung cấp 527 mg kali trong một cốc kết hợp cùng hợp chất lycopene. Lycopene đóng vai trò ngăn chặn hoạt động của angiotensin II và thúc đẩy sản xuất oxit nitric, từ đó giúp mạch máu được thả lỏng và kéo giảm huyết áp an toàn. Nên uống nước ép cà chua ít natri (không thêm muối).

Nước cam

Nước cam, đặc biệt là loại được tăng cường dưỡng chất, cung cấp khoảng 443 miligam kali mỗi cốc cùng các chất chống oxy hóa như hesperidin và narirutin. Thức uống này giúp giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm và hỗ trợ kiểm soát huyết áp ổn định khi sử dụng đều đặn.

Nước dừa

Nước dừa chứa lượng kali cao giúp bù nước và cân bằng điện giải hiệu quả.

Nước dừa chứa khoảng 400 mg kali trong một cốc, kết hợp cùng canxi và magie giúp điều hòa lượng đường trong máu và giảm nguy cơ đái tháo đường type 2.

Nhờ chứa các khoáng chất điện giải tự nhiên, nước dừa còn là thức uống phù hợp để bù nước và chất điện giải sau quá trình tập luyện.

Sữa

Sữa cung cấp 390 mg kali trong mỗi cốc cùng hàm lượng canxi và protein dồi dào. Bên cạnh đó, sữa chứa tryptophan giúp cơ thể sản xuất serotonin và melatonin để cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó gián tiếp hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh.

Hãy cân nhắc nhấm nháp một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ nếu gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc ngủ.

Nước ép rau củ

Nước ép rau củ và cà phê cũng góp phần cung cấp kali cho cơ thể với hàm lượng lần lượt là 248 mg và 124 mg mỗi cốc. Người dùng nên ưu tiên các loại nước ép rau củ ít muối để hạn chế viêm nhiễm và bảo vệ hệ tuần hoàn.

2. Cách bổ sung kali vào chế độ ăn

Mặc dù nước ép trái cây và rau củ có thể cung cấp kali cho chế độ ăn, nhưng trái cây và rau củ nguyên quả có thể mang lại hàm lượng lớn hơn. Để bổ sung thêm kali vào chế độ ăn, hãy tập trung vào các thực phẩm sau:

Trái cây: Quả mận khô, mơ, dưa lưới, quả kiwi và ổi.

Rau củ: Rau bina (cải bó xôi), khoai tây, bí hạt dẻ, lá củ cải đường, cải cầu vồng, củ năng.

Sản phẩm từ sữa: Sữa chua, sữa kefir và sữa.

Protein động vật: Thịt bò, thịt dê, cá trê, nghêu, cá trích và cá hồi vân.

Người bệnh thận cần thận trọng khi bổ sung kali vào chế độ ăn uống. Lượng kali dư thừa trong chế độ ăn có thể tích tụ trong thận, làm giảm chức năng của cơ quan này. Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị trước khi bổ sung kali.