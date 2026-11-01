8 loại đồ ăn giúp giảm mỡ nội tạng chỉ sau 30 ngày, bán đầy chợ Việt

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Trong khoảng 30 ngày, việc thay đổi thực phẩm theo hướng lành mạnh hơn có thể góp phần cải thiện chất lượng chế độ ăn và hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng nếu được duy trì đều đặn. Nhiều lựa chọn không quá khó tìm, thậm chí có sẵn ở chợ Việt, giúp việc điều chỉnh thực đơn trở nên đơn giản và thực tế hơn.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá trích và cá nục là những loại cá béo cung cấp protein chất lượng cao cùng axit béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Những chất béo này được quan tâm nhờ vai trò đối với sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, trong khi protein giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối lượng cơ trong quá trình giảm cân. Khi dùng cá thay cho thịt chế biến sẵn hoặc các món nhiều chất béo bão hòa, tổng thể khẩu phần có thể trở nên cân đối hơn.

Không nhất thiết phải mua cá hồi mới có được những lợi ích này vì cá thu, cá nục hay cá trích cũng là những lựa chọn khá phổ biến tại chợ Việt. Nên ưu tiên hấp, luộc, kho hoặc áp chảo với ít dầu, kết hợp cùng rau và một phần tinh bột vừa đủ thay vì chiên ngập dầu.

Cá hồi là một trong những loại cá béo cung cấp protein chất lượng cao

Yến mạch

Yến mạch giàu chất xơ, trong đó có beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan có thể giúp kéo dài cảm giác no và làm chậm quá trình tiêu hóa. Đưa yến mạch vào bữa ăn có thể giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, đặc biệt khi dùng thay cho một số loại ngũ cốc tinh chế. Đây là yếu tố có ý nghĩa với quá trình giảm cân và từ đó hỗ trợ giảm lượng mỡ tích tụ ở vùng bụng.

Yến mạch có thể nấu cháo, ngâm qua đêm hoặc kết hợp với sữa chua không đường và trái cây cho bữa sáng. Tuy nhiên, không nên thêm quá nhiều đường, sữa đặc, mật ong hoặc topping nhiều năng lượng vì có thể làm món ăn trở nên dư thừa năng lượng.

Các loại đậu

Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành và các loại đậu khác cung cấp đồng thời protein thực vật và chất xơ, giúp bữa ăn có khả năng tạo cảm giác no tốt hơn. Chất xơ cũng góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu sau ăn. Khi dùng đậu để thay thế một phần thịt hoặc tinh bột tinh chế, khẩu phần có thể trở nên đa dạng và cân đối hơn.

Các loại đậu có thể dùng trong món canh, salad, súp hoặc kết hợp cùng cơm và rau trong bữa chính. Nên hạn chế những món như chè đậu nhiều đường, đậu nấu với nước cốt dừa hoặc các món thêm nhiều đường vì khi đó lượng năng lượng của món ăn có thể tăng đáng kể.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và dâu đen cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật như polyphenol và anthocyanin. Những thành phần này được nghiên cứu về mối liên quan với sức khỏe chuyển hóa, trong khi chất xơ giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ăn riêng quả mọng có thể làm giảm mỡ nội tạng một cách đáng kể nếu không thay đổi tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Vị ngọt tự nhiên của quả mọng cũng có thể đáp ứng nhu cầu ăn ngọt mà không cần đến bánh kẹo hoặc món tráng miệng nhiều đường.

Ở Việt Nam, dâu tây là lựa chọn tương đối dễ tìm, còn một số loại quả mọng khác thường có tại siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm. Nên ăn quả nguyên miếng thay vì ép lấy nước để giữ lại chất xơ, đồng thời có thể kết hợp cùng sữa chua không đường hoặc yến mạch để tạo thành bữa phụ.

Dâu tây là lựa chọn tương đối dễ tìm

Sữa chua không đường

Sữa chua không đường, đặc biệt loại có hàm lượng protein cao như sữa chua Hy Lạp, có thể hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói giữa các bữa. Protein giúp duy trì khối lượng cơ khi giảm cân, còn các vi khuẩn có lợi trong sữa chua góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Khi được dùng thay cho bánh ngọt, trà sữa hoặc các món ăn vặt nhiều đường, sữa chua cũng giúp giảm lượng đường bổ sung trong chế độ ăn.

Có thể ăn sữa chua cùng một phần nhỏ trái cây, yến mạch hoặc các loại hạt để tăng chất xơ và tạo cảm giác no lâu hơn. Nên ưu tiên loại không đường và kiểm tra nhãn sản phẩm, vì một số loại có hương vị hoặc thêm đường có thể chứa lượng đường cao hơn đáng kể.

Quả bơ

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn cùng chất xơ, hai thành phần có thể giúp tăng cảm giác no khi được sử dụng với khẩu phần phù hợp. Thay thế một số nguồn chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ bơ có thể có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Tuy nhiên, bơ vẫn chứa nhiều năng lượng nên ăn quá nhiều không giúp quá trình giảm mỡ diễn ra nhanh hơn.

Bơ có thể dùng trong salad, ăn cùng bánh mì nguyên cám hoặc kết hợp với trứng trong bữa sáng. Với món sinh tố bơ, nên hạn chế sữa đặc, đường và kem vì những thành phần này có thể khiến tổng lượng năng lượng của món tăng cao.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xanh, cải bó xôi, xà lách và nhiều loại rau lá xanh khác chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất nhưng thường không cung cấp quá nhiều năng lượng. Tăng lượng rau trong bữa ăn giúp tăng thể tích khẩu phần, từ đó tạo cảm giác no mà không cần ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng. Đây là cách đơn giản để hỗ trợ kiểm soát tổng lượng thức ăn trong ngày.

Rau nên được ưu tiên ăn nguyên dạng qua các món luộc, hấp, canh hoặc salad. Sinh tố rau có thể là lựa chọn bổ sung trong một số trường hợp. Với sinh tố rau, nên xay cả phần rau thay vì lọc bỏ bã để giữ lại chất xơ, đồng thời hạn chế thêm đường, sữa đặc hoặc quá nhiều trái cây ngọt. Khi ăn salad, cũng nên chú ý phần nước sốt vì các loại sốt nhiều dầu, mayonnaise hoặc đường có thể làm món rau trở nên giàu năng lượng hơn dự kiến.

Rau có thể luộc, hấp, nấu canh, xào nhanh với một lượng dầu vừa phải hoặc xay sinh tố

Các loại hạt và hạt giống

Hạnh nhân, óc chó, đậu phộng, hạt chia và hạt lanh cung cấp chất béo không bão hòa, protein và chất xơ. Sự kết hợp này giúp các loại hạt có khả năng tạo cảm giác no tốt, đồng thời có thể trở thành lựa chọn thay thế cho bánh quy, snack hoặc những món ăn vặt nhiều đường. Một số loại hạt còn cung cấp axit béo omega-3 dạng ALA và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

Điểm cần lưu ý là các loại hạt có mật độ năng lượng cao nên khẩu phần vẫn cần được kiểm soát. Có thể dùng một lượng nhỏ hạt nguyên chất hoặc rang không đường, không muối thay cho những loại hạt tẩm đường, mật ong hoặc chiên nhiều dầu để tránh vô tình nạp quá nhiều năng lượng.

Không có món ăn nào có thể tự mình làm giảm mỡ nội tạng chỉ trong 30 ngày, nhưng lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe chuyển hóa. Kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ, đủ protein với vận động thường xuyên sẽ giúp quá trình giảm mỡ diễn ra bền vững hơn. 8 món ăn giúp giảm mỡ nội tạng chỉ sau 30 ngày, đang bán đầy chợ Việt có thể là những lựa chọn đơn giản để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.