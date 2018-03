8 kiểu giày đình đám của năm 2018

'Giày chiếm 50% trang phục', câu nói này thể hiện tầm quan trọng của giày. Tín đồ thời trang hãy cập nhật ngay 8 xu hướng giày đình đám đang được các fashionista yêu thích nhất.

Gi1ày cao gót ruy băng: Vẫn là đôi giày cao gót bình thường, các nhà mốt thêm vào dải ruy băng đủ màu sắc, tạo điểm nhấn thú vị nơi cổ chân. Nhờ sự mềm mại của mình, dây ruy băng giúp ôm sát cổ chân và tạo thành nơ đáng yêu, trở thành xu hướng Vintage được nhiều fashionista đón nhận. Nhìn vào những bức hình từ những năm 1980s, các bà nội trợ đều diện kiểu giày này. Nếu muốn sở hữu phong cách Vintage, phái đẹp nên chọn trang phục cổ điển, với váy midi gam màu pastel, kết hợp với kiểu giày này.

Giày boots trên gối: Thiết kế này từng được đánh giá là một trong những mẫu giày xấu xí và kém thông minh nhất, khi người mặc khó di chuyển và khó kết hợp trang phục. Vì một lý do nào đó, các nhà mốt quay trở lại ưa chuộng kiểu giày này và đưa lên hàng loạt bộ sưu tập đình đám. Vì sự ảnh hưởng đó, boots cao trên gối bắt đầu được giới mộ điệu đón nhận và diện chúng trên phố. Tuy vậy, vẫn có một trường phái phản đối xu hướng này quay lại, vì vẻ ngoài cồng kềnh và sự nổi bật quá đáng.

Boots vớ cổ chân: Hay còn gọi là sock boots, đây là sự kết hợp của đôi giày cao gót mũi nhọn truyền thống và đôi vớ cùng màu ôm sát cổ chân. Cách kết hợp này biến giày cao gót thành đôi boots cá tính, ôm sát khoe cổ chân thon thả. Màu đen, đỏ, trắng là 3 màu được tín đồ thời trang yêu thích nhất trong năm nay. Với thời tiết Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể diện được mẫu giày này, thay vì chọn boots da thường nóng nực. Phần cổ chân được làm bằng chất liệu thun co giãn, đem lại sự thoải mái cho người diện.

Giày Kitten Heels: Các cô gái trẻ từ hơn 40 năm trước thường chê cười kiểu gót 3 cm này là dành cho phụ nữ lớn tuổi. Nhưng đối với năm 2018, Kitten Heels bùng nổ mạnh mẽ và được fashionista trên toàn thế giới đón nhận. Đặc điểm mũi nhọn, gót cao 3 cm nằm ngay dưới gót chân giúp phái đẹp duyên dáng, thanh lịch mà vẫn di chuyển thoải mái suốt cả ngày dài.

Dép hở gót: Hồ Ngọc Hà gần đây thường xuyên đăng tải ảnh OOTD (outfit of the day) trong đôi dép hở gót của nhà Gucci, chứng tỏ xu hướng này đã lan rộng. Vừa thoải mái và thời thượng, không có lý do gì các tín đồ thời trang bỏ qua trào lưu này mùa Xuân Hè 2018. Ngay sau khi xuất hiện trên sàn diễn nhà Gucci, giới mộ điệu đã phát cuồng vì kiểu giày cổ điển được đưa lại xu hướng năm nay một cách ngoạn mục, với màu sắc và kiểu dáng đặc sắc.

Boots cao bồi: Sau khi được trình làng trên sàn diễn Calvin Klein mùa Thu Đông 2017, boots cao bồi đã trở thành xu hướng được săn đón trong mùa Xuân Hè 2018. Giờ đây, đôi bốt đặc sắc ấy lại bước qua giao thời của năm cũ và chễm chệ trên danh sách những xu hướng sẽ được ưa chuộng nhất cho mùa mốt này và những năm sau. Màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng hơi thô là đặc điểm nhận dạng của đôi boots cao bồi.

Giày đính lông: Tuy mang đặc điểm phù hợp với mùa đông, mẫu giày này lại được dự đoán sẽ làm mưa làm gió trong mùa mốt Xuân Hè. Cơn sốt kỳ lạ ấy bắt nguồn từ Gucci, với những đôi mule lụa được đính lông trang trí.Trên khắp các đường phố, tín đồ thời trang mê mẩn diện mẫu giày sandals cao gót hoặc dép bệt đính lông trang trí trên quai. Màu sắc đa dạng như đỏ, vàng, xanh lá, khiến đôi chân như nhảy múa cùng sắc màu trên phố.

Dép bệt: Kiểu dép này là một trong những xu hướng từ những năm 1990. Trong dòng chảy của cảm hứng từ quá khứ, tín đồ lại một lần nữa chiêm ngưỡng những đôi dép quai to bản, đế bệt trên phố. Tuy vẻ ngoài không thanh lịch, nhưng thiết kế này lại có phần bụi bặm, phù hợp với phong cách đường phố.

Quyên Bùi