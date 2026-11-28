Lưu giữ nhịp sống bốn mùa Hà Nội

Trong hội họa, mùa thường được nhận diện qua sắc lá, ánh nắng, mây trời hay những biến chuyển của cảnh vật. Nhưng với 8 họa sĩ tham gia triển lãm “Cảm mùa”, mùa không chỉ đơn thuần là bối cảnh cho câu chuyện của con người mà trở thành nhân vật chính, chi phối cảm xúc và ngôn ngữ tạo hình của mỗi tác phẩm.

Khai mạc ngày 27/11 tại B&C Maison d’Art (số 8 ngõ Thi Sách, Hà Nội), triển lãm có sự tham gia của các họa sĩ Lê Trần Hậu Anh, Trần Xuân Bình, Phạm Bình Chương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh (Minh phố), Công Quốc Thắng, Đậu Quang Toàn và Lê Thư. Hai giám tuyển Vũ Huy Thông và Lý Đợi cùng xây dựng ý tưởng, lựa chọn những sáng tác có sự gặp gỡ về cảm quan nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng của từng nghệ sĩ.

Những công trình kiến trúc in bóng xuống mặt nước, tạo nên vẻ đẹp trầm lắng, giàu chất thơ

Sức hấp dẫn đầu tiên của triển lãm đến từ những góc nhìn phong phú về cảnh vật và đời sống. Qua nét cọ và bảng màu riêng, mỗi họa sĩ lưu giữ một nét đẹp của không gian đô thị, khi là góc phố, dãy nhà bên dòng kênh, lúc là mái ngói cũ hay hàng cây in bóng xuống mặt nước. Những gam màu đan xen, khi tươi sáng trong nắng, lúc dịu dàng, trầm lắng, góp phần khắc họa nên một Hà Nội vừa sôi động, náo nhiệt, vừa bình yên, sâu lắng.

Trong đó, những bức tranh khắc họa các công trình kiến trúc soi bóng xuống mặt nước mang đến nhiều dư âm xúc cảm. Những mái nhà, ô cửa, hàng cây in bóng, đan xen với hình ảnh phản chiếu tạo nên chiều sâu cho không gian, khiến khung cảnh phảng phất nét hoài niệm. Dường như chính những điều bình dị, thân quen ấy lại khơi gợi nhiều rung cảm nhất. Bằng cách cảm nhận và thể hiện riêng, các họa sĩ gửi gắm vào từng góc phố, mái nhà, sắc nắng không chỉ vẻ đẹp của cảnh quan mà còn cả tình yêu, sự gắn bó với Hà Nội, để mỗi bức tranh trở thành một khoảng lặng dịu dàng, đánh thức những ký ức và cảm xúc trong lòng người xem.

Theo giám tuyển Lý Đợi, nếu ẩm thực là một chủ đề thường trực trong văn học hiện đại Bắc Bộ thì mùa cũng là mối quan tâm bền bỉ của hội họa khu vực này. Khí hậu với bốn mùa tương đối rõ rệt, đặc biệt là những khoảnh khắc giao mùa ở Hà Nội đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần và cảm quan thẩm mỹ của người dân nơi đây. Sự thay đổi của thời tiết được các họa sĩ ghi nhận qua màu sắc, ánh sáng, hình khối, tạo nên một chủ đề xuyên suốt hội họa hiện đại Bắc Bộ.

Tác phẩm "Âm thanh ngày nắng" của họa sĩ Trần Xuân Bình

Đáng chú ý, “Cảm mùa” được thực hiện theo hình thức giám tuyển gián tiếp, tức là hai giám tuyển đưa ra chủ đề, sau đó lựa chọn những họa sĩ đang có sáng tác mới về mùa để mời tham gia, thay vì đặt hàng theo một ý tưởng có sẵn. Theo giám tuyển Lý Đợi, nếu tổ chức tại Huế, Đà Nẵng hay TP.HCM thì việc tìm được 8 họa sĩ có tranh mới về mùa sẽ không dễ dàng. Riêng Hà Nội có thể quy tụ 30, 50, thậm chí 70 nghệ sĩ theo đuổi đề tài này, bởi mùa đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo quen thuộc của hội họa Bắc Bộ. Thách thức của hai giám tuyển là lựa chọn 8 cá tính nghệ thuật khác nhau nhưng có sự đồng điệu về khung cảnh và tâm thế, để cùng kể một câu chuyện về mùa trong không gian trưng bày giới hạn.

Trong triển lãm, mỗi họa sĩ lựa chọn một cách riêng để diễn tả sự chuyển vận của đất trời. Đó là cách họa sĩ Đậu Quang Toàn đưa cả bốn mùa vào tranh bằng bút pháp chuyển biến giữa hậu ấn tượng, biểu hiện và trừu tượng. Hay Lê Trần Hậu Anh tập trung vào mùa Hạ, tạo sự tương phản giữa phần trên thiên về hiện thực và phần dưới mang tính trừu tượng. Trong khi đó, Lê Thư ghi lại vẻ đẹp của mùa Xuân, Hạ, Đông qua những chuyến đi trực họa, với cảm xúc tự nhiên và cách thể hiện gần gũi.

Tác phẩm "Những câu chuyện nhỏ" của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh phố)

Khoảnh khắc cuối Thu, đầu Đông ở Hà Nội lại trở thành nguồn cảm hứng chung của Trần Xuân Bình và Nguyễn Minh (Minh phố), nhưng mỗi người lại có cách thể hiện riêng. Trần Xuân Bình chú trọng ánh sáng, sắc nắng trên nhà cửa, hoa lá bằng bút pháp ấn tượng. Nguyễn Minh lại tìm đến những hình khối lập thể và yếu tố đồ họa, kết hợp với cảm quan trữ tình, lãng mạn.

Cũng hướng về mùa Thu, Phạm Bình Chương và Nguyễn Văn Đức lại chọn hai lối biểu đạt khác nhau. Nếu Phạm Bình Chương theo đuổi phong cách hiện thực, khai thác ánh sáng và vẻ đẹp kiến trúc phố Hà Nội qua tranh sơn dầu, thì Nguyễn Văn Đức lại sử dụng chất liệu sơn mài truyền thống trên vóc, kết hợp vàng quỳ để tạo nên sắc thái lãng mạn. Riêng Công Quốc Thắng chọn sơn mài biểu hiện, trừu tượng để diễn tả sự biến chuyển của thời tiết.

Phía sau những sắc màu

8 họa sĩ, 8 cách cảm nhận đã tạo nên một bức tranh đủ đầy bốn mùa về Xuân, Hạ, Thu, Đông. Người chú trọng ánh sáng, người tìm kiếm vẻ đẹp trong màu sắc và hình khối, người lựa chọn hiện thực, người nghiêng về trừu tượng. Sự khác biệt ấy giúp "Cảm mùa" hiện lên không chỉ bằng những dấu hiệu quen thuộc của thời tiết mà còn qua trải nghiệm, ký ức và thế giới nội tâm của mỗi nghệ sĩ.

Nếu các tác phẩm tại triển lãm cho người xem cảm nhận vẻ đẹp của bốn mùa qua màu sắc, đường nét và hình khối thì buổi tọa đàm trong khuôn khổ “Cảm mùa” lại mở ra một góc nhìn khác, gần gũi hơn về hành trình sáng tạo của người nghệ sĩ. Với sự tham gia của các họa sĩ cùng hai giám tuyển Vũ Huy Thông và Lý Đợi, câu chuyện về mùa được nhìn nhận qua những trải nghiệm, ký ức và rung động riêng của mỗi người.

Qua những trao đổi chân thành, các nghệ sĩ mở ra nhiều góc nhìn về nguồn cảm hứng sáng tác. Theo đó đôi khi cảm hứng bắt đầu từ vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, sự chuyển động của thời gian, nhưng có khi chỉ là một ký ức hay rung động rất riêng trước một mùa nào đó. Những cảm xúc tưởng chừng giản dị lại trở thành động lực để người họa sĩ cầm cọ và chuyển hóa trải nghiệm thành ngôn ngữ hội họa.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý được đặt ra tại tọa đàm là làm thế nào để giữ được sự nguyên vẹn, tươi mới và chân thật của cảm xúc ban đầu khi đưa vào tác phẩm. Đây không đơn thuần là câu chuyện về kỹ thuật hay cách sử dụng chất liệu, mà còn là hành trình người nghệ sĩ đối thoại với chính cảm xúc của mình. Giữa những suy tư, tìm tòi và lựa chọn trong quá trình sáng tác, việc giữ lại được rung động đầu tiên trước cảnh vật cũng là điều đòi hỏi sự tinh tế và nhạy cảm.

Những chia sẻ tại tọa đàm góp thêm một góc nhìn cho triển lãm, giúp người xem hiểu rằng phía sau mỗi bức tranh không chỉ là cảnh sắc được tái hiện mà còn là những trải nghiệm, tâm trạng và tình cảm riêng của người cầm cọ. Mùa trong hội họa, vì thế, không chỉ được nhận ra qua sắc lá, ánh nắng hay những biến chuyển của thiên nhiên, mà còn được cảm nhận qua thế giới nội tâm của mỗi nghệ sĩ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30/12/2026 tại B&C Maison d’Art, số 8 ngõ Thi Sách, Hà Nội.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm: