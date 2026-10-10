8 giờ vượt lằn ranh sinh tử trên biển, thuyền trưởng tàu cá bị chìm bơi vào bờ an toàn

Sáng 10/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, người mất tích trong vụ chìm tàu trên biển ngày 9/10, đã trở về nhà an toàn, sức khỏe ổn định.

Ngư dân Nguyễn Mạnh Cường về nhà an toàn sau 8 giờ mất tích trên biển. (Ảnh: Hoài Nam)

Thông tin ban đầu, tàu cá QB-93230-TS do ông Nguyễn Mạnh Cường làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu xuất lạch ra khơi khai thác hải sản.

Đến khoảng 11h55 ngày 9/10, khi đang trên đường trở về, di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm tại vị trí cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Phát hiện sự việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (trú tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, cứu vớt thành công 3 thuyền viên. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Cường mất tích giữa biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh khẩn trương thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực xảy ra vụ việc tham gia tìm kiếm. Đồng thời, huy động các tàu cá đang neo đậu trong bờ xuất phát, phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Nhiều tàu đánh cá phối hợp tìm kiếm tại khu vực tàu QB-93230-TS bị chìm. (Ảnh: Hoài Nam)

Đơn vị thông báo cho chính quyền các địa phương ven biển để người dân nắm bắt thông tin, hỗ trợ tìm kiếm; đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tổ chức tuần tra, phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trong lúc các lực lượng và phương tiện đang tích cực tìm kiếm, ông Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch vào khoảng 19h30 cùng ngày.

Phát hiện sự việc, chính quyền cùng người dân địa phương kịp thời hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông Cường trở về nhà an toàn. Ghi nhận ban đầu, sức khỏe của ông Cường ổn định.

Như vậy, sau gần 8 giờ kể từ thời điểm tàu cá gặp nạn, thuyền trưởng đã may mắn sống sót.

Nhận được thông tin, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng ông Cường vượt qua hoạn nạn; đồng thời động viên gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Việc cả 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đều trở về an toàn là tin vui đối với gia đình và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.