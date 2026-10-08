8 giờ 30 phút ngày 9-10: Sẽ họp báo công bố Giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9-10, tại Champa Island Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa sẽ tổ chức họp báo công bố Giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026.

Giải đấu do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức sẽ công bố những thông tin quan trọng về giải đấu, các hoạt động đồng hành… đồng thời giải đáp thắc mắc và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các nhà báo và cộng đồng runner. Chương trình sẽ được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026 dự kiến diễn ra ngày 12-12 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, với các cự ly 5km, 10km và 21km, hứa hẹn mang đến hành trình chinh phục đầy cảm hứng giữa không gian lung linh về đêm của phố biển.

Với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao cộng đồng mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, biển đảo và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Sự kiện hướng đến trở thành một trong những giải chạy đêm tiêu biểu của khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến hấp dẫn cho du lịch và thể thao cộng đồng.