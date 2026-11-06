8 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang ký kết nghĩa với các Đồn Công an quản lý biên giới Trung Quốc

8 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang ký kết nghĩa với 7 Đồn Công an quản lý biên giới Trung Quốc. Ảnh: Xuân Minh

Tham gia ký kết nghĩa có các đồn Biên phòng: Bạch Đích, Đồng Văn, Phó Bảng, Lũng Cú, Nghĩa Thuận, Tùng Vài, cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và Thàng Tín; cùng 7 Đồn Công an quản lý biên giới Trung Quốc gồm: Đổng Cán, Dương Vạn, Bát Bố, Từ Trúc Bạ, Hạ Kim Xưởng, Thiên Bảo và Mãnh Động.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Chi đội Quản lý biên giới Văn Sơn, Trung Quốc, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương hai bên.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất thực hiện các chế độ phối hợp gồm: Hội đàm; trao đổi thông tin, gặp gỡ, tiếp xúc khi có vụ việc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết các vụ việc liên quan đến biên giới và vụ việc đột xuất; hỗ trợ lẫn nhau; phối hợp tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới; gặp mặt khi có vụ việc; giao lưu văn hóa, thể thao.

Những năm qua, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đồn Công an quản lý biên giới Trung Quốc thông qua việc thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức hội đàm, gặp gỡ, tuần tra song phương và phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo điều kiện thuận lợi để cư dân hai bên biên giới giao thương, phát triển kinh tế biên mậu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận, thống nhất nhiều nội dung trọng tâm, qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, trách nhiệm và định hướng triển khai các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.

Việc ký kết nghĩa giữa 8 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam với 7 Đồn Công an quản lý biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.