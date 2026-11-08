8 đội tranh tài tại PVNA TOUR 2026 - Season 2

Ban tổ chức trao hoa cho đại diện các đội tham dự giải. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu do hệ thống PVNA - Pickleball Vietnam Association tổ chức. 8 đội tham gia tranh tài gồm: SYPIK Đà Nẵng, ADM & HTP, Baby Tiger x Sông Hàn, King Kong, No Dink, KOI Service, Nghệ Tĩnh và AK Club.

Mỗi đội có tối đa 20 vận động viên, trong đó 12 vận động viên chính thức và 8 vận động viên dự bị.

Vận động viên ra sức tranh tài tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt qua 7 vòng để xác định thứ hạng. Sau giai đoạn này, 4 đội có thành tích tốt nhất bước vào nhánh Championship, 4 đội còn lại tranh tài tại nhánh Play-Offs.

Mỗi cuộc đối đầu giữa hai đội gồm 6 trận đấu đôi, với các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trường hợp hai đội hòa 3-3, trận DreamBreaker sẽ được tổ chức theo hình thức đấu đôi luân phiên để phân định thắng thua.

Giải diễn ra trong các ngày 8, 15 và 22/11, tại hai cụm sân Tuyên Sơn Sports và AK Club. Vòng bán kết và chung kết dự kiến tổ chức ngày 29/11 tại cụm sân Tuyên Sơn Sports.