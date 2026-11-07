8 đội tranh tài tại ngày hội giao lưu bóng đá phường Hải Châu

Đây là sân chơi dành cho cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh các trường THCS trên địa bàn phường Hải Châu. Cụ thể, có 8 đội góp mặt tại giải đến từ 4 trường gồm: THCS Nguyễn Huệ, THCS Trưng Vương, THCS Lê Hồng Phong và THCS Kim Đồng. Các đội chia làm 2 hệ thi đấu là cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Theo Ban tổ chức, giải nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên thi đấu thể thao nâng cao sức khỏe; tăng cường giao lưu, thắt chặt đoàn kết giữa đội ngũ cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh, đồng thời tạo khí thế sôi nổi hướng đến kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).