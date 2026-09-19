8 đội tranh tài tại Festival bóng đá nữ U13 năm 2026

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải phổ biến các nội dung chuyên môn

Sáng 19.9, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Ban tổ chức Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 tổ chức họp kỹ thuật, bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu.

Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với FIFA tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài năng bóng đá FIFA (TDS) năm 2026.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một sân chơi bóng đá nữ dành cho lứa tuổi U13 được tổ chức nhưng đã thu hút 8 đội bóng đến từ ba địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ tham gia.

Festival hướng tới việc mở rộng hoạt động tìm kiếm, phát hiện tài năng bóng đá nữ trẻ, đồng thời thúc đẩy phong trào bóng đá nữ học đường tại khu vực phía Nam.

Thông qua các trận đấu, những cầu thủ U13 có thêm cơ hội thi đấu, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm, qua đó tạo điều kiện để giới chuyên môn phát hiện những gương mặt có năng khiếu và triển vọng.

Tại cuộc họp kỹ thuật, Ban tổ chức phổ biến điều lệ, các quy định chuyên môn cũng như những nội dung liên quan đến công tác tổ chức và thi đấu. Danh sách đăng ký của các đội được kiểm tra, xác nhận, đồng thời những vấn đề được các đoàn quan tâm cũng được trao đổi và giải đáp.

Sau khi thống nhất các nội dung chuyên môn, Ban tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu. Quá trình bốc thăm được thực hiện công khai theo những nguyên tắc đã thống nhất, bảo đảm tính khách quan, công bằng và tạo cơ hội để các đội thi đấu, giao lưu.

Các thành viên tham dự thực hiện bốc thăm chia bảng

Lễ khai mạc Festival bóng đá nữ U13 năm 2026 diễn ra cùng ngày 19.9 tại sân bóng Trường Đại học Đồng Tháp.

Theo kế hoạch, Festival kéo dài đến ngày 27.9. Các trận đấu giữa các đội không chỉ tạo thêm sân chơi cho các cầu thủ nữ ở lứa tuổi thiếu niên mà còn giúp các em từng bước hoàn thiện kỹ năng và làm quen với môi trường thi đấu.

Việc tổ chức sân chơi riêng cho lứa tuổi U13 cũng nằm trong định hướng tăng cường phát triển bóng đá nữ từ tuyến trẻ. Thông qua Festival, VFF tiếp tục mở rộng các hoạt động bóng đá nữ học đường và cộng đồng, tạo thêm cơ hội thi đấu cho những cầu thủ trẻ.

Từ sân chơi đầu tiên dành cho lứa tuổi U13, những cầu thủ có năng khiếu và tiềm năng có thể được phát hiện, bồi dưỡng, qua đó từng bước bổ sung nguồn lực kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.