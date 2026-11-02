8 đội tranh tài Giải Futsal Quốc tế Truyền hình Đồng Tháp 2026

Quang cảnh buổi họp kỹ thuật.

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của 8 câu lạc bộ (CLB). Trong đó, có 6 CLB Việt Nam và 2 CLB nước ngoài gồm: Tor O Sot (Thái Lan), Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Mai Công Đồng Tháp, Lix FC TP. Hồ Chí Minh, HT Friend FC Đồng Tháp, Thái Huy FC Vĩnh Long, Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc, Lucky FC (Campuchia).

Ban Tổ chức thực hiện bốc thăm chia bảng đấu.

Sau phần bốc thăm, 8 câu lạc bộ chia thi đấu theo 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, đấu vòng tròn bảng chọn 2 đội đầu mỗi bảng vào bán kết. Bảng A gồm các đội: Tor O Sot (Thái Lan), HT Friend FC Đồng Tháp, Lộc Vân Rice - BV Bank Sa Đéc, Thái Huy FC Vĩnh Long; Bảng B gồm các đội: Mai Công Đồng Tháp, Lucky FC (Campuchia), Trẻ TP. Hồ Chí Minh, Lix FC TP. Hồ Chí Minh.

Giải diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7-11-2026 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Đồng Tháp (phường Cao Lãnh). Lễ khai mạc diễn ra lúc: 9 giờ 30 phút ngày 3-11. Trận chung kết bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 7-11-2026. Lễ bế mạc và trao thưởng lúc 10 giờ 30 phút ngày 7-11-2026. Đặc biệt, Giải lần này sử dụng công nghệ Video Sports để kiểm tra lại các tình huống về bàn thắng, thẻ phạt… Tổng cộng có 15 trận đấu diễn ra tại Giải.

Các đội tham gia ý kiến tại buổi họp.

Theo đó, đội Vô địch sẽ nhận cúp, cờ, huy chương cùng 40 triệu đồng tiền thưởng; đội hạng Nhì nhận huy chương, cờ và 30 triệu đồng tiền thưởng; 2 đội đồng hạng Ba nhận huy chương, cờ và 20 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, giải Phong cách và giải Cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu…

Phát biểu tại buổi họp kỹ thuật, Nhà báo Nguyễn Duy Phúc Huy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, đánh giá cao sự tập trung chuẩn bị của 8 đội tham gia cùng các thành viên Ban Tổ chức Giải. Đồng thời, mong muốn các đội tham gia thể hiện tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, cống hiến các trận đấu đẹp nhằm lan tỏa tốt hiệu ứng Giải…