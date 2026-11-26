Các đội gồm: Blue, Skyline, D Team, BDC, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THPT Nguyễn Hiền và Trường THPT Sơn Trà. Đây là những đội bóng rổ phong trào mạnh, tích cực tham gia các sân chơi trên địa bàn thành phố trong những năm qua. Hiện, các đội nỗ lực chuẩn bị hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 1 đến 20/12 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Khê và Trung tâm Thể thao K47 Lý Thái Tổ (phường Thanh Khê). Giải áp dụng theo luật bóng rổ FIBA 5x5 hiện hành do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam ban hành và một số quy định riêng của giải.

Ban tổ chức sẽ bốc thăm chia các đội thành hai bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp.