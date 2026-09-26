8 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026

Đây là lần thứ 2 giải được tổ chức, tạo sân chơi để các cầu thủ giao lưu, thi đấu, nâng cao chuyên môn và thúc đẩy phong trào bóng đá nữ trên địa bàn tỉnh.

Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng nữ đến từ các trường học, địa phương và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh, chia thành 2 bảng.

Bảng A gồm CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng, Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT số 3 Bảo Thắng và xã Tằng Loỏng.

Bảng B có sự góp mặt của Trường Tiểu học Bắc Cường, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Lào Cai, xã Bản Lầu, và CLB Thiện An xã Lục Yên.

Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu tâm điểm ở bảng A giữa xã Tằng Loỏng và CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng. Hai đội nhập cuộc với tinh thần thi đấu quyết tâm, tạo ra thế trận khá cân bằng và nhiều pha bóng đáng chú ý.

Xã Tằng Loỏng là đội có bàn mở tỷ số ở phút 21 do công của Hoàng Như Quỳnh. Chỉ ít phút sau, Lý Thị Thúy ghi bàn giúp CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, đến phút 25, Nguyễn Thị Như lập công, đưa xã Tằng Loỏng vượt lên dẫn 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Trận đấu giữa xã Tằng Loỏng và CLB Bóng đá trẻ Bảo Thắng diễn ra sôi nổi, với chiến thắng 2-1 thuộc về xã Tằng Loỏng

Trước lễ khai mạc, 3 trận đấu khác đã diễn ra trong ngày. Ở bảng A, Trường THPT Lê Hồng Phong hòa Trường THPT số 3 Bảo Thắng với tỷ số 0-0.

Tại bảng B, CLB Thiện An xã Lục Yên thắng Trường Tiểu học Bắc Cường với tỷ số 3-1; xã Bản Lầu thắng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Lào Cai với tỷ số 1-0.

Việc tổ chức Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai lần thứ 2 góp phần duy trì, phát triển phong trào bóng đá nữ, tạo môi trường thi đấu, giao lưu để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thể lực và kỹ năng chuyên môn. Qua giải đấu, các đơn vị có thêm cơ hội phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu, từng bước xây dựng lực lượng bóng đá nữ tại cơ sở.

Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 27/9. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng bán kết, diễn ra ngày 28/9. Trận chung kết được tổ chức vào chiều 29/9 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường.