Luật Đất đai gồm 13 chương, 112 điều, được 466/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Ảnh: Thắng Trung/Bnews/vnanet.vn

Luật Đất đai năm 2026 thay đổi cơ chế định giá đất, bồi thường khi thu hồi đất, cấp sổ đỏ và xử lý dự án chậm đưa đất vào sử dụng, hướng tới khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.

Ngày 21/11, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Đất đai số 47/2026/QH16, thay thế Luật Đất đai năm 2024. Với 13 chương, 112 điều, luật được xây dựng theo hướng luật khung, tập trung quy định các nguyên tắc, chính sách cơ bản, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cách tiếp cận này nhằm tinh gọn quy định, tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện và tạo điều kiện để chính sách đất đai thích ứng với yêu cầu phát triển.

So với luật hiện hành, Luật Đất đai 2026 có 8 điểm mới đáng chú ý nhất. Đầu tiên phải kể đến việc tinh gọn quy hoạch sử dụng đất. Cụ thể là chỉ duy trì ba loại quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quốc phòng và an ninh; không lập độc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp xã.

Tiếp đó, thay đổi tư duy bồi thường, tái định cư, chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, gắn bồi thường với nơi ở, việc làm và sinh kế.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2026 cũng mở rộng cơ hội cấp sổ đỏ với việc bổ sung trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho đất nhận chuyển quyền nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền.

Cùng đó là sự linh hoạt giao đất, cho thuê đất. Luật Đất đai 2026 khôi phục đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm; bổ sung cơ chế bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Một điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt là đổi mới cơ chế định giá đất. Chuyển sang sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất thay cho cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp.

Thêm điểm mới nữa là tăng chi phí đối với đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ. Cụ thể là áp dụng khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm thay vì chỉ dựa vào biện pháp thu hồi đất.

Việc mở rộng cơ chế gia hạn sử dụng đất thông qua việc làm rõ ba trường hợp được tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn.

Tháo gỡ vướng mắc đất nông, lâm trường và doanh nghiệp sau cổ phần hóa cũng làm rõ trách nhiệm quản lý, bàn giao đất và quyền sử dụng đất của doanh nghiệp.

Như vậy, với 8 nhóm thay đổi trên, Luật Đất đai năm 2026 hướng đến hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác và phân bổ nguồn lực đất đai, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Ngay sau khi Luật Đất đai được thông qua, Chính phủ sẽ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và rà soát những quy định pháp luật liên quan để bảo đảm chính sách mới được triển khai thống nhất khi luật có hiệu lực.