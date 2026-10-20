8 địa phương vào tầm ngắm đón dòng khách quốc tế đến chữa bệnh

Bộ Y tế vừa có Công văn số 7869/BYT-KCB ngày 19/10/2026 gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030”.

Theo dự thảo, Việt Nam hướng tới hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao; phát triển các sản phẩm và điểm đến đủ sức cạnh tranh trong khu vực, từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế.

8 địa phương được đề xuất phát triển du lịch y tế

Dự thảo xác định 8 địa phương ưu tiên lựa chọn, phát triển điểm đến du lịch y tế trọng điểm, gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang (Phú Quốc).

Việc lựa chọn các điểm đến cụ thể sẽ dựa trên đánh giá năng lực cung ứng dịch vụ y tế, chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất, tài nguyên du lịch, giao thông, lưu trú và nhu cầu thị trường.

Bệnh nhân Wing Leung Leung, 78 tuổi, đến từ Hong Kong, chụp ảnh cùng TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khi sức khỏe dần hồi phục sau ca can thiệp tim mạch đặc biệt phức tạp. Ảnh: Diễm Ly

Các sản phẩm dự kiến phát triển khá đa dạng, từ khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh, nha khoa, hỗ trợ sinh sản đến một số dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu. Đề án cũng định hướng phát triển y học cổ truyền, phục hồi chức năng, chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Một mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó tối thiểu 5 bệnh viện công lập.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh, dự thảo đề xuất xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế xuyên suốt, từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị. Thông tin về chất lượng và chi phí dịch vụ cần được công khai, minh bạch, cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Nghiên cứu cơ chế thị thực, bảo hiểm cho khách quốc tế

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, Bộ Y tế đề xuất nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về thị thực, nhập cảnh, lưu trú và đi lại cho người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh cùng người chăm sóc đi kèm.

Các quy định liên quan đến giá dịch vụ khám chữa bệnh cũng được rà soát theo hướng tạo thuận lợi cho thanh toán quốc tế, bảo lãnh viện phí và kết nối với doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, quốc tế.

Dự thảo đồng thời đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ khách nước ngoài, đặc biệt là nhân lực có ngoại ngữ chuyên ngành, phiên dịch y khoa, quản lý chất lượng và chăm sóc khách hàng.

Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung thiết lập các điều kiện cần thiết, lựa chọn sản phẩm và địa bàn triển khai. Năm 2028, đề án được thực hiện tại các địa phương được lựa chọn, đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá. Giai đoạn 2029-2030 sẽ hoàn thiện và nhân rộng có chọn lọc những mô hình hiệu quả.

Bộ Y tế nhấn mạnh phát triển du lịch y tế phải đi đôi với bảo đảm an toàn người bệnh, không làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân trong nước.