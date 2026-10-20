8 địa phương nào được đề xuất trở thành điểm đến du lịch y tế của Việt Nam?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030”.

Đề án hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch y tế chuyên nghiệp, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, góp phần nâng cao vị thế y tế Việt Nam và tạo động lực phát triển kinh tế.

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tin tưởng lựa chọn Việt Nam để khám chữa bệnh. Ảnh Vinmec/VTC News

Theo định hướng của dự thảo, 8 địa phương được đề xuất phát triển thành điểm đến du lịch y tế trọng điểm gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang (với Phú Quốc là địa bàn được chú trọng phát triển).

Việc lựa chọn các địa phương nhằm phát huy thế mạnh của hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, kết hợp với tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Qua đó, Việt Nam có thể xây dựng những sản phẩm du lịch y tế đặc trưng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách trong nước và quốc tế.

Dự thảo cũng xác định các nhóm sản phẩm du lịch y tế chủ lực như: khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa; hỗ trợ sinh sản; một số dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền; phục hồi chức năng; chăm sóc nâng cao sức khỏe, nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Đề án cũng hướng tới xây dựng quy trình phục vụ người bệnh quốc tế từ tư vấn, đặt lịch, tiếp nhận, điều trị đến thanh toán và theo dõi sau điều trị. Thông tin về chất lượng, chi phí dịch vụ phải được công khai, minh bạch và cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Để triển khai, dự thảo đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và cơ chế điều phối; nghiên cứu chính sách ưu đãi thị thực, lưu trú cho bệnh nhân quốc tế và người đi cùng; hướng dẫn giá dịch vụ, thanh toán bảo hiểm quốc tế và thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, đề án định hướng xây dựng các gói du lịch y tế, kết nối bệnh viện với doanh nghiệp lữ hành, vận tải, cơ sở lưu trú và đơn vị bảo hiểm, tạo hành trình dịch vụ thuận tiện cho khách hàng.

Các giải pháp khác tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh, phát triển nhân lực, quảng bá thương hiệu và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đáng chú ý, đề án đề ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế, trong đó có tối thiểu 5 bệnh viện công lập.

Đây được xem là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, củng cố niềm tin của người bệnh và tăng sức cạnh tranh của y tế Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo lộ trình dự kiến, giai đoạn 2026-2027 sẽ thiết lập các điều kiện cần thiết, lựa chọn sản phẩm và địa bàn. Năm 2028 triển khai tại các địa phương được lựa chọn, tổ chức sơ kết, đánh giá. Giai đoạn 2029-2030 sẽ hoàn thiện, nhân rộng có chọn lọc những mô hình hiệu quả.