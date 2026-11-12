8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý: Nâng quy mô và chất lượng đào tạo

Sinh viên thực hành tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 Ảnh tư liệu: Công Phong/TTXVN

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Thông báo số 562/TB-VPCP ngày 2/11/2026 về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp,

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng; Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về UBND thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 về UBND thành phố Đồng Nai.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các địa phương và tiếp thu góp ý để hoàn thiện dự thảo biên bản. Các nội dung cụ thể về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đào tạo sẽ do các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan giúp việc của UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện. Hiện các trường đã phối hợp tích cực để việc chuyển giao được triển khai nhanh, đồng bộ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân ghi nhận các trường đã phối hợp tích cực để việc chuyển giao được triển khai nhanh, đồng bộ; đồng thời, mong muốn các địa phương quan tâm để các trường sớm ổn định và phát triển, trở thành những cơ sở giáo dục nghề nghiệp mạnh, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng, tay nghề.

Cùng với việc bàn giao đầy đủ theo nguyên trạng, Thứ trưởng đề nghị các địa phương cần bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và quyền của các đối tác; đồng thời quan tâm đến chính sách đối với người học và chính sách đặt hàng đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, là địa phương tiếp nhận nhiều trường nhất (4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp) Hà Nội không chỉ tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, mà còn tiếp nhận trách nhiệm duy trì, ổn định, phát triển các trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học. Thành phố sẽ rà soát từng trường để xây dựng định hướng phát triển gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Ông Dương Đức Tuấn cũng yêu cầu các trường khẩn trương đánh giá toàn diện hoạt động, đề xuất giải pháp phát triển, không để tình trạng bàn giao xong nhưng chậm đổi mới.

Là một trong 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển về địa phương quản lý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2- Nguyễn Khánh Cường chia sẻ, các trường đều nhận thức rõ việc chuyển giao là quyết sách lớn nhằm gắn cơ sở giáo dục nghề nghiệp với sự phát triển của địa phương và cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu để tiếp tục đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.