8 chính sách mới về thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2026

Trẻ em từ 6 - 14 tuổi chưa hoàn thành tiểu học thuộc diện giáo dục bắt buộc; Thu thập dữ liệu làm lộ thông tin nhạy cảm bị phạt đến 120 triệu đồng; Làm giả vé xổ số để dự - lĩnh thưởng bị phạt đến 100 triệu đồng... là 3 trong 8 chính sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2026 mà người dân, doanh nghiệp cần quan tâm - lưu ý.

Từ ngày 1/11/2026, Nghị định 353/2026/NĐ-CP quy định cụ thể đối tượng, chương trình và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc.

Theo Điều 13 Nghị định 353/2026/NĐ-CP, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em từ 6 - 14 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Chương trình áp dụng là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

Trong đó, Nghị định cũng đưa ra tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 phải đạt ít nhất 98%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học phải đạt ít nhất 95%, riêng xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải đạt ít nhất 85%.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11.

Tại Nghị định 363/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, Chính phủ quy định mới phạt tiền tối đa của hành vi thu thập dữ liệu làm lộ thông tin nhạy cảm đến 120 triệu đồng.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 363 2026 NĐ CP, trường hợp cá nhân có hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được phép của chủ thể mà làm lộ thông tin nhạy cảm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia bị phạt đến 60 triệu đồng.

Đây là mức phạt áp dụng cho cá nhân vi phạm. Nếu tổ chức vi phạm thì mức phạt bằng 2 lần mức phạt trên, tức là đến 120 triệu đồng. Bên cạnh phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn đình chỉ hoạt động quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu từ 6 - 9 tháng đối với hành vi vi phạm.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11.

Chính phủ quy định các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi vào nhà nghỉ, khách sạn tại Nghị định 392/2026/NĐ-CP.

Theo đó, Điều 14 Nghị định 392/2026/NĐ-CP quy định nhà nghỉ, khách sạn phải kiểm tra một trong các giấy tờ dưới đây của khách: Căn cước, Căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú/tạm trú của người nước ngoài, các giấy tờ nhân thân khác có ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Như vậy, so với quy định cũ tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, Nghị định 392 đã bổ sung Căn cước, bỏ Chứng minh nhân dân. Cơ quan tiếp nhận thông báo được xác định là Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.

Đồng thời, nếu khách không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báo ngay cho công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị định 371/2026/NĐ-CP. Cụ thể theo Điều 6 Nghị định 371 2026 NĐ-CP, khi tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện:

- Thông báo nhu cầu tuyển dụng đến cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền;

- Công khai thông tin tuyển dụng trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa chỉ https://www.vieclam.gov.vn hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể trực tiếp tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ tuyển dụng.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số được Chính phủ ban hành tại Nghị định 389/2026/NĐ-CP.

Theo đó, khoản 5 Điều 8 Nghị định 389 2026 NĐ CP quy định, hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong khi đó, theo quy định cũ tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 5 Điều 36 Nghị định 98/2013/NĐ-CP, hành vi tổ chức làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng chỉ bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ số lượng vé xổ số vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh được Bộ Nội vụ sửa đổi tại Thông tư 21/2026/TT-BNV. Theo khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư 21/2026/TT-BNV, thủ tục xét hưởng chế độ trợ cấp mai táng đối với Cựu chiến binh gồm:

Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị

- Bản khai để giải quyết chế độ trợ cấp mai táng;

- Bản sao chứng thực giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử. Nếu có thể khai thác được thông tin này trong cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thì không cần nộp giấy tờ này.

- Một trong các giấy tờ xác nhận là Cựu chiến binh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người yêu cầu nộp 1 bộ hồ sơ theo các hình thức:

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã nơi Cựu chiến binh thường trú trước khi chết;

- Nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi Cựu chiến binh thường trú trước khi chết.

Bước 3: Giải quyết thủ tục

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận bản khai, chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ.

Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ kiểm tra, ban hành Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp mai táng.

Bước 4: Chi trả trợ cấp

Bước này sẽ do UBND cấp xã căn cứ Quyết định của Sở Nội vụ thực hiện cho các đối tượng theo quy định.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11.

Một thay đổi đáng chú ý tại Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT là không còn quy định tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần trong năm học vào các thời điểm cố định.

Thay vào đó, từ 15/11 hội nghị cha mẹ học sinh nhóm, lớp lần đầu vẫn được tổ chức vào đầu năm học. Đây là quy định tại khoản 2 Điều 9 Điều lệ mới ban hành kèm Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT với các nội dung cuộc họp bao gồm:

- Trao đổi thông tin về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tình hình học tập, rèn luyện, phát triển của trẻ mầm non, học sinh;

- Trao đổi những nội dung cần phối hợp;

- Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp;

- Trao đổi các nội dung liên quan.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Thông tư 145/2026/TT-BTC. Trong đó, quy định vay chứng khoán phải có tài sản bảo đảm tối thiểu 110% giá trị khoản vay.

Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư 145/2026/TT-BTC quy định, hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận hoặc khớp lệnh giữa bên vay và bên cho vay, trên nguyên tắc bên vay phải có tài sản bảo đảm gồm tiền hoặc chứng khoán.

Trong đó, giá trị tài sản đảm bảo phải đạt tỷ lệ tối thiểu 110% giá trị khoản vay và đáp ứng tiêu chí tại quy chế nghiệp vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Lãi suất cho vay trong trường hợp này sẽ do các bên thỏa thuận; khoản vay phải được hoàn trả bằng chứng khoán đã vay hoặc có thể hoàn trả bằng tiền nếu được bên cho vay chấp thuận.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11.