8 cầu thủ bị treo giò ở vòng 5 V-League

Đoàn Văn Hậu bị treo giò ở vòng 5 V-League 2026/27.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), có 8 cầu thủ không thể thi đấu tại vòng 5 V-League do án kỷ luật hoặc tích lũy thẻ phạt.

Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu tiếp tục vắng mặt trong đội hình Công an Hà Nội trận tiếp đón Thanh Hóa lúc 19h15 ngày 22/10 trên sân Hàng Đẫy. Hậu vệ này chấp hành án phạt theo Quyết định kỷ luật số 931 sau pha vào bóng thô bạo với Doãn Ngọc Tân của Viettel.

Thép Xanh Nam Định cũng gặp khó về lực lượng khi hai ngoại binh Ezequiel Santos Da Silva và Romulo Da Silva Machado đều vắng mặt trong chuyến làm khách trước TP Đồng Nai ngày 24/10. Trong đó, Ezequiel nhận án phạt theo Quyết định số 932, còn Romulo đã nhận đủ ba thẻ vàng.

Trận Ninh Bình gặp Công an TPHCM ngày 25/10, Lucas Henrique Turci và Nguyễn Đức Phú đều bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở vòng trước.

Hoàng Anh Gia Lai cũng không có Võ Phước Bảo trong cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An ngày 23/10. Trong khi đó, TP Đồng Nai mất thêm Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn ở trận gặp Thép Xanh Nam Định. Huỳnh Tấn Sinh nghỉ theo Quyết định kỷ luật số 955, còn Lê Văn Sơn bị treo giò do thẻ đỏ.

Việc nhiều cầu thủ vắng mặt, đặc biệt ở hàng phòng ngự, buộc các đội bóng phải điều chỉnh đội hình, qua đó có thể ảnh hưởng đến cục diện vòng 5 V-League.