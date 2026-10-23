8 cặp đôi Hoa ngữ ăn ý trên phim lẫn ngoài đời

Đôi khi, khán giả sẽ cảm thấy vui hơn khi biết những cặp đôi mình yêu thích trên màn ảnh cũng có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Sự gần gũi ấy có ảnh hưởng đến diễn xuất hay không vẫn là điều khó khẳng định, bởi tài năng và sự chuyên nghiệp mới là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, việc chứng kiến các diễn viên thoải mái tương tác, trêu đùa nhau giữa những cảnh quay vẫn mang đến cảm giác thú vị, nhất là khi họ vừa cùng nhau thể hiện những câu chuyện tình đầy cảm xúc.

Dưới đây là 8 cặp đôi phim Hoa ngữ từng gây ấn tượng với khán giả nhờ phản ứng hóa học trên màn ảnh và những khoảnh khắc hậu trường đáng yêu.

1. Trần Vĩ Đình và Bạch Bách Hà - Nam Phương Hữu Kiều Mộc

Trong Nam Phương Hữu Kiều Mộc, Trần Vĩ Đình vào vai Thạch Việt, người đàn ông có quá khứ bí ẩn, còn Bạch Bách Hà đảm nhận vai Nam Kiều, nữ doanh nhân mạnh mẽ từng chịu tổn thương trong tình yêu. Mối liên hệ giữa hai nhân vật dần được hé lộ, tạo nên chuyện tình có nhiều cung bậc cảm xúc.

Cặp đôi ghi điểm nhờ những phân cảnh lãng mạn và màn tương tác tự nhiên. Trong một đoạn hậu trường, Trần Vĩ Đình loạng choạng khi cố bế Bạch Bách Hà theo yêu cầu của cảnh quay. Tình huống bất ngờ khiến cả hai bật cười, mang đến hình ảnh thoải mái, gần gũi khác với bầu không khí nghiêm túc trên phim.

2. Lý Nhất Đồng và Khuất Sở Tiêu - Mị Giả Vô Cương

Lý Nhất Đồng và Khuất Sở Tiêu tạo nên mối tình nhiều trắc trở trong Mị Giả Vô Cương. Nhân vật Kỳ Tuyết có cuộc đời bất hạnh, khó đặt niềm tin vào người khác, trong khi Trường An là chàng trai trầm lặng, trung thành và luôn sẵn sàng bảo vệ nàng. Tình cảm giữa hai người phải trải qua nhiều thử thách khi những bí mật và xung đột dần xuất hiện.

Trái ngược với câu chuyện nặng nề trên màn ảnh, hai diễn viên có những khoảnh khắc khá tinh nghịch ở hậu trường. Khi thực hiện cảnh cưỡi ngựa bằng thiết bị mô phỏng, họ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trong lúc ghi hình. Nhưng ngay khi cảnh quay kết thúc, cả hai lại cười đùa và trêu chọc nhau, tạo nên bầu không khí thoải mái.

3. Hoắc Kiến Hoa và Mã Tư Thuần - Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Hoắc Kiến Hoa vào vai Bạc Tư, chuyên gia tâm lý tội phạm tài năng, còn Mã Tư Thuần đảm nhận vai Giản Dao, trợ lý đồng hành cùng anh trong quá trình phá giải những vụ án phức tạp. Qua nhiều lần phối hợp, cả hai dần xây dựng sự tin tưởng và nảy sinh tình cảm.

Bộ phim đòi hỏi hai diễn viên thể hiện nhiều phân cảnh căng thẳng về tâm lý, nhưng hậu trường lại có không ít khoảnh khắc vui vẻ. Trong một lần tập cảnh hôn, Mã Tư Thuần không nhịn được cười khi Hoắc Kiến Hoa tiến lại gần. Cả hai cùng bật cười, cho thấy sự thoải mái khi làm việc chung, dù trên phim thường xuyên phải hóa thân vào những tình huống nặng nề.

4. Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên - Phù Dao Hoàng Hậu

Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên từng thu hút sự chú ý khi kết hợp trong Phù Dao Hoàng Hậu. Dương Mịch hóa thân thành Mạnh Phù Dao, nữ nhân mạnh mẽ bước vào hành trình thay đổi số phận, còn Nguyễn Kinh Thiên vào vai Trưởng Tôn Vô Cực, thái tử thông minh, có phần tinh nghịch nhưng luôn hết lòng vì người mình yêu.

Sự kết hợp giữa hai diễn viên tạo nên nhiều phân cảnh tình cảm và những màn đối đáp duyên dáng. Dù vậy, quá trình ghi hình không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trong một cảnh quay đòi hỏi sự phối hợp chính xác, cả hai liên tục lỡ nhịp và không thể nhịn cười. Những khoảnh khắc này cho thấy sự thoải mái phía sau máy quay, đồng thời giúp khán giả nhìn thấy khía cạnh gần gũi hơn của các diễn viên.

5. Thẩm Nguyệt và Hồ Nhất Thiên - Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Thẩm Nguyệt và Hồ Nhất Thiên ghi dấu ấn qua chuyện tình thanh xuân trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Tiểu Hy là cô gái vui vẻ, lạc quan, còn Giang Thần trầm tính, lạnh lùng và ít khi thể hiện cảm xúc. Từ những người bạn học, cả hai dần trưởng thành và nhận ra tình cảm dành cho đối phương.

Sức hút của cặp đôi không chỉ nằm ở những khoảnh khắc ngọt ngào trong phim mà còn đến từ tương tác hậu trường. Trước cảnh hôn đầu tiên, hai diễn viên cùng chơi trò vỗ tay để tạo không khí thoải mái. Hồ Nhất Thiên còn hài hước than thở về việc phải liên tục cúi xuống khi hôn bạn diễn nhỏ nhắn. Những màn trêu đùa giúp không khí ghi hình trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời mang đến hình ảnh đáng yêu cho khán giả.

6. Dương Tử và Đặng Luân - Hương Mật Tựa Khói Sương

Dương Tử và Đặng Luân từng tạo nên sức hút lớn với vai Cẩm Mịch và Húc Phượng trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Cẩm Mịch ngây thơ vì chịu ảnh hưởng của viên đan dược ngăn cản cảm nhận tình yêu, còn Húc Phượng là Hỏa thần, con trai thứ hai của Thiên đế. Chuyện tình của hai nhân vật trải qua nhiều biến cố, trở thành một trong những yếu tố giúp bộ phim chiếm được cảm tình của khán giả.

Ngoài màn ảnh, hai diễn viên thường xuyên có những khoảnh khắc vui vẻ giữa các cảnh quay. Những đoạn video hậu trường ghi lại cảnh họ trò chuyện, bật cười và động viên nhau sau nhiều giờ làm việc. Sự thoải mái ấy tạo nên hình ảnh đối lập với mối tình nhiều đau khổ mà cả hai thể hiện trong phim.

7. Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến - Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế

Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến kết hợp trong Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế, bộ phim kể về mối liên kết đặc biệt giữa Bì Bì, một thực tập sinh báo chí đầy tham vọng, và Cảnh Đình, người đàn ông bí ẩn có thân phận khác thường.

Dù tác phẩm nhận được nhiều ý kiến trái chiều, tương tác giữa hai diễn viên vẫn tạo được sức hút riêng. Những phân cảnh tình cảm giúp họ thể hiện sự gắn kết giữa hai nhân vật, trong khi các video hậu trường lại ghi lại những giây phút vui vẻ và tiếng cười sau các tình huống ghi hình ngượng ngùng. Sự tương phản giữa không khí nghiêm túc trên phim và vẻ thoải mái ngoài đời khiến những khoảnh khắc này trở nên thú vị.

8. Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm - Song Thế Sủng Phi

Khép lại danh sách là Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm, cặp đôi quen thuộc với khán giả qua Song Thế Sủng Phi. Bộ phim xoay quanh Khúc Đàn Nhi và Mặc Liên Thành, hai nhân vật bắt đầu bằng cuộc hôn nhân sắp đặt rồi bị cuốn vào những tình huống phức tạp liên quan đến hoán đổi thân xác và du hành thời gian.

Sự kết hợp ăn ý của Lương Khiết và Hình Chiêu Lâm góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim, đặc biệt ở những màn tương tác vừa hài hước vừa lãng mạn. Khi tiếp tục hợp tác trong phần hai, cả hai vẫn có những khoảnh khắc cười đùa giữa các lần ghi hình. Những hình ảnh hậu trường không chỉ mang đến cảm giác gần gũi mà còn khiến người hâm mộ thích thú khi được chứng kiến cặp đôi tái hợp.

Sau cùng, phản ứng hóa học trên màn ảnh không nhất thiết đồng nghĩa với chuyện tình cảm ngoài đời. Tuy nhiên, sự thoải mái, ăn ý và tinh thần hợp tác giữa các diễn viên vẫn có thể giúp quá trình ghi hình trở nên thuận lợi hơn. Với những cặp đôi kể trên, chính các khoảnh khắc hậu trường giản dị đã mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về những gương mặt quen thuộc của phim Hoa ngữ.