8 bộ phim Hoa ngữ nhẹ nhàng, mát lành đáng xem để thư giãn

1. Nàng Công Chúa Tôi Yêu (My Little Princess)

Lin Xin Chen (Trương Dư Hi) là cô gái xinh đẹp, giàu có và quyết tâm chinh phục Zheng Chu Yao (Trần Bách Dung), nam sinh điển trai tại trường đại học Four Leaf. Tuy nhiên, cô lại nhầm Jiang Yu Nian (Mike D’Angelo), một tay chơi piano, là người mình cần theo đuổi, từ đó vô tình rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Bên cạnh chuyện tình rắc rối, bộ phim còn gây chú ý với loạt nhân vật trẻ trung và những mối quan hệ đan xen. Nàng Công Chúa Tôi Yêu mang màu sắc lãng mạn, hài hước, phù hợp với những ai muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng và dễ xem.

2. Kế Hoạch Bơi Lội Đột Kích (Take Your Mark)

Zhang Ruo Chen (Triệu Chí Vỹ) và Cheng Zhe Hai (Từ Dương) là hai người bạn cùng đam mê bơi lội và mơ ước gia nhập đội tuyển quốc gia. Trong một cuộc thi tuyển chọn, cả hai bất ngờ trở thành đối thủ và Ruo Chen giành chiến thắng, sau đó Zhe Hai biến mất không lời từ biệt.

Hai năm sau, họ gặp lại tại cùng một trường thể thao nhưng mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ xoay quanh những cuộc thi dưới nước, Kế Hoạch Bơi Lội Đột Kích còn khai thác tình bạn, thất bại và hành trình theo đuổi ước mơ của những người trẻ.

3. Không Thể Ôm Lấy Em (I Cannot Hug You)

Li Shi Ya (Trương Dư Hi) là một ma cà rồng thời hiện đại phải tiếp xúc với con người để hấp thụ năng lượng. Cuộc sống của cô thay đổi khi gặp Jiang Zhi Hao (Hình Chiêu Lâm), chàng trai mắc chứng sợ vi khuẩn và luôn tránh tiếp xúc với người khác.

Từ những lần chạm mặt đầy trớ trêu, cả hai dần trở nên thân thiết. Không Thể Ôm Lấy Em kết hợp yếu tố giả tưởng với tình yêu, tình bạn và những tổn thương trong quá khứ, đồng thời thêm vào nhiều tình huống hài hước để câu chuyện trở nên dễ xem hơn.

4. Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (A Love So Beautiful)

Chen Xiao Xi (Thẩm Nguyệt) là nữ sinh trung học vui vẻ, hoạt bát và luôn dành tình cảm cho Jiang Chen (Hồ Nhất Thiên), chàng trai nổi tiếng nhưng lạnh lùng. Dù không được đáp lại ngay, Xiao Xi vẫn kiên trì theo đuổi tình cảm của mình.

Bộ phim theo chân nhóm bạn từ những năm tháng trung học đến khi trưởng thành, với những rung động đầu đời, tình yêu đơn phương và cả những lần tổn thương. Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp ghi điểm nhờ câu chuyện gần gũi và cảm giác trong trẻo của tuổi trẻ.

5. Từng Đóa Bọt Sóng (My Mr. Mermaid)

Tang Yi Bai (Hùng Tử Kỳ) từng là vận động viên bơi lội nổi tiếng nhưng phải rời đường đua sau khi bị vu oan. Bốn năm sau, anh trở lại với sự nghiệp và tiếp tục theo đuổi ước mơ bên cạnh người bạn thân Qi Rui Feng (Hoàng Thánh Trì).

Trong quá trình thi đấu, Yi Bai gặp Yun Duo (Đàm Tùng Vận), nữ phóng viên thể thao mới vào nghề nhưng lại mắc chứng sợ nước sau một biến cố. Chuyện tình của cả hai phát triển chậm rãi, nhẹ nhàng, trong khi hành trình vượt qua tổn thương và thử thách cũng tạo thêm chiều sâu cho bộ phim.

6. Bí Quả (All About Secrets)

Duan Bai Wen (Trần Triết Viễn) là ngôi sao bóng rổ nổi tiếng trong trường nhưng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo lại là những vấn đề gia đình phức tạp. Người luôn ở bên động viên anh là Yu Chi Zi (Lý Lan Địch), cô bạn thuở nhỏ dần nhận ra tình cảm thật sự dành cho Bai Wen.

Không quá nặng nề, Bí Quả kể về những niềm vui, khó khăn và bí mật mà mỗi người trẻ đều có thể trải qua. Dàn diễn viên trẻ cùng câu chuyện tình cảm đan xen giúp bộ phim mang đến cảm giác gần gũi, dễ đồng cảm.

7. Tình Yêu Vượt Thời Gian (Shuttle Love Millennium)

Sun Qi Long (Ngụy Đại Huân), một thiếu gia hiện đại thích tiệc tùng, bất ngờ tỉnh dậy trong thân xác của Zhang Zhi Gang, một đầu bếp nổi tiếng sống vào năm 1936. Việc phải thích nghi với một thời đại hoàn toàn xa lạ khiến anh liên tục rơi vào những tình huống khó xử.

Ở hai thời đại khác nhau, Wang Lin (Janice Man) và Fang Si Yi (Puff Kuo) trở thành những nhân vật quan trọng trong hành trình tìm hiểu mối liên hệ giữa các nhân vật. Kết hợp xuyên không, hoán đổi thân xác và tình cảm, Tình Yêu Vượt Thời Gian tạo nên câu chuyện mới lạ nhưng vẫn dễ theo dõi.

8. Lớp Trưởng Đại Nhân (The Big Boss)

Ye Mu Xi (Lý Khải Hinh) quyết tâm thay đổi hình ảnh của bản thân khi bước vào năm đầu trung học. Thế nhưng, người bạn thuở nhỏ Liao Dan Yi (Hoàng Tuấn Tiệp), chàng trai gần như hoàn hảo, lại tiếp tục xuất hiện trong cùng lớp.

Mu Xi quyết định trở thành lớp trưởng để thoát khỏi cái bóng của Dan Yi, nhưng từ đây hàng loạt tình huống hài hước liên tiếp xảy ra. Lớp Trưởng Đại Nhân ghi điểm nhờ cách kể chuyện vui nhộn, những màn xử lý khó đỡ và màu sắc tuổi học trò nhẹ nhàng.