8 biểu hiện của người có kiểu gắn bó an toàn trong tình yêu

Có người yêu sâu đậm nhưng không cần biết đối phương đang ở đâu, làm gì mỗi giờ. Họ có thể nhớ nhung mà không hoảng sợ khi phải xa nhau, có thể bất đồng mà không lập tức nghĩ đến chuyện chia tay. Không phải vì họ ít yêu hơn, mà bởi họ không cần dùng nỗi lo mất nhau để đo lường tình cảm.

Trong tâm lý học, kiểu gắn bó an toàn (Secure Attachment) được thể hiện qua khả năng duy trì sự thân mật mà không đánh mất tính độc lập. Người có kiểu gắn bó này biết tin tưởng đối phương, tôn trọng ranh giới cá nhân và không để cảm xúc nhất thời chi phối cách ứng xử. Họ vẫn có thể ghen tuông, giận dữ hay bất an, nhưng biết cách nhận diện, điều tiết cảm xúc và đối thoại khi mối quan hệ gặp thử thách.

Có những cặp yêu nhau không cần dùng nỗi lo mất nhau để đo lường tình cảm. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Đầu xuân tươi sáng.

Dưới đây là 8 biểu hiện thường thấy ở người có kiểu gắn bó an toàn:

1. Không xem sự thân mật là mối đe dọa đối với tự do cá nhân

Họ thoải mái chia sẻ cảm xúc, thể hiện tình yêu và đón nhận sự quan tâm. Việc trở nên gần gũi với một người không khiến họ cảm thấy phải từ bỏ sở thích, cá tính hay cuộc sống riêng để duy trì mối quan hệ.

2. Không phụ thuộc hoàn toàn vào sự xác nhận của đối phương

Họ không cần liên tục nghe những lời khẳng định tình yêu để cảm thấy mình có giá trị trong mối quan hệ. Khi người yêu chưa trả lời tin nhắn hoặc có một ngày bận rộn, họ có thể sốt ruột nhưng thường không vội suy diễn rằng tình cảm đang phai nhạt.

3. Tôn trọng khoảng không riêng của nhau

Họ hiểu rằng mỗi người đều cần không gian để duy trì những mối quan hệ, sở thích và mục tiêu cá nhân. Đối phương muốn gặp bạn bè hay dành thời gian một mình không đồng nghĩa với việc tình yêu đang bị xem nhẹ. Sự gần gũi không nhất thiết phải được đo bằng thời gian hai người ở cạnh nhau.

Tôn trọng khoảng không riêng của nhau. Ảnh minh hoạ: Magnific.

4. Có thể bộc lộ những cảm xúc dễ tổn thương

Họ không ngại thừa nhận mình buồn, sợ hãi, thất vọng hay cần được an ủi. Thay vì cố tỏ ra mạnh mẽ hoặc che giấu cảm xúc vì sợ bị đánh giá, họ có xu hướng xem sự chân thành là một phần quan trọng của kết nối tình cảm.

5. Biết nói ra nhu cầu thay vì chờ người khác đoán

Khi cảm thấy không được quan tâm hoặc có điều chưa hài lòng, họ có thể chủ động chia sẻ mong muốn của mình. Thay vì dùng im lặng, giận dỗi hay những phép thử tình cảm, họ lựa chọn giao tiếp để hai người hiểu nhau hơn.

6. Không lấy sự hy sinh bản thân làm thước đo tình yêu

Họ quan tâm đến người mình yêu nhưng không xem việc luôn nhường nhịn, chiều lòng hay gác lại mọi nhu cầu cá nhân là bằng chứng của sự tận tâm. Họ hiểu rằng một mối quan hệ lành mạnh cần có sự quan tâm từ cả hai phía, chứ không phải sự hy sinh đơn phương.

7. Không xem bất đồng là dấu hiệu của sự đổ vỡ

Một cuộc tranh cãi không nhất thiết khiến họ nghĩ rằng tình yêu đã kết thúc. Họ vẫn có thể giận dữ, tổn thương nhưng thường có khả năng nhận diện cảm xúc, điều chỉnh phản ứng và tránh biến bất đồng thành những lời xúc phạm hay đe dọa chia tay.

8. Tìm cách tháo gỡ vấn đề thay vì cố giành phần thắng

Họ sẵn sàng lắng nghe, nhận lỗi và điều chỉnh khi cần thiết. Điều quan trọng không phải là ai đúng, ai sai trong một cuộc tranh luận, mà là cả hai có thể hiểu được điều gì đang khiến mối quan hệ trở nên khó khăn và cùng tìm cách giải quyết.

Vì sao có người rất muốn được yêu thương nhưng lại khó cảm thấy an toàn khi yêu?

Cách chúng ta yêu thương khi trưởng thành đôi khi chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm đầu đời. Người từng được lắng nghe và tôn trọng cảm xúc có nhiều cơ hội hình thành cảm giác an toàn trong các mối quan hệ. Ngược lại, những trải nghiệm như bị phủ nhận cảm xúc, thiếu quan tâm hay phải cố gắng làm hài lòng người lớn có thể tạo nên những cách tự bảo vệ kéo dài đến khi trưởng thành.

Vì thế, có người luôn cần được xác nhận tình cảm, có người sợ bị bỏ rơi nên không ngừng chiều lòng đối phương, cũng có người giữ khoảng cách vì ngại sự thân mật. Những phản ứng ấy đôi khi vẫn tồn tại ngay cả khi họ đang được yêu thương chân thành.

Trong cuốn sách Không phải lỗi của bạn, Laura K. Connell giúp người đọc nhìn lại ảnh hưởng của những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu đối với suy nghĩ và hành vi khi trưởng thành. Qua đó, ta có thể nhận ra một số phản ứng từng khiến mình tự trách thực chất là những cách tự bảo vệ hình thành từ quá khứ.

Sách Không phải lỗi của bạn, của tác giả Laura K. Connell. Ảnh: H.Quỳnh.

Chúng ta không thể lựa chọn cách mình được yêu thương khi còn nhỏ, nhưng có thể bắt đầu hiểu và thay đổi những khuôn mẫu đang ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại. Đó cũng là bước đầu để yêu thương người khác mà không phải đánh mất chính mình.