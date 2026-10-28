8 bị cáo hầu tòa trong vụ truy đuổi khiến 2 người tử vong

Theo cáo trạng của VKSND TP Huế, 8 bị cáo gồm: Nguyễn Đình Phúc Hưng, Ngô Hoàng Quốc Thịnh, Nguyễn Thanh Hiếu Thuận, Trương Đạt, Trần Hưng, Nguyễn Duy Đô, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thanh Nghĩa bị truy tố về tội “Giết người”. Trong đó, Nguyễn Đình Phúc Hưng và Nguyễn Duy Đô còn bị truy tố thêm về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo nội dung vụ án, khoảng 1h45 ngày 1/2/2026, tại TP Huế, do có mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên rượt đuổi trước đó, Hưng, Đô, Nghĩa, Trần Hưng, Thịnh, Thuận, Đạt và Phước cùng 4 bị cáo vị thành niên (được tách ra thành vụ án khác để xét xử) đã thống nhất tìm nhóm đối phương để đánh trả thù.

Để thực hiện hành vi, cả nhóm chuẩn bị 1 cây kiếm, 4 ống tuýp kim loại và 4 vỏ chai bia Huda, sau đó sử dụng 6 xe mô tô di chuyển đi tìm nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn.

Thẩm phán chủ toạ phiên toà đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Khi phát hiện nhóm của Huỳnh Tuấn Kiệt, cả nhóm lập tức điều khiển xe mô tô truy đuổi với tốc độ cao, khoảng 80-90 km/h. Trong quá trình truy đuổi, các đối tượng sử dụng hung khí đã chuẩn bị, áp sát và tấn công xe mô tô do Đỗ Xuân Sơn điều khiển, chở theo Trần Văn Thành Tài và Kiệt.

Cụ thể, Duy Đô điều khiển xe mô tô chở Phúc Hưng cầm kiếm; Trần Hưng điều khiển xe chở Hiếu Thuận cầm tuýp sắt; Thanh Nghĩa điều khiển xe chở Quốc Thịnh mang theo 2 vỏ chai bia để tấn công nhóm đối phương.

TAND TP Huế phối hợp với Công an TP Huế triệu tập 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng với 30 sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế tham dự nhằm tuyên truyền và giáo dục pháp luật.

Bị truy đuổi ráo riết và tấn công liên tục, Sơn điều khiển xe mô tô bỏ chạy với tốc độ cao. Khi bị các đối tượng ép sát vào bó vỉa, chiếc xe mất lái, lao vào bó vỉa bên trái Công viên An Hòa, phường Hương An, TP Huế.

Vụ tai nạn khiến Sơn và Tài tử vong tại chỗ, Huỳnh Tuấn Kiệt bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Hành vi của các bị cáo được xác định có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại phiên toà được tăng cường và thắt chặt.

Vụ án là lời cảnh báo về những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng từ hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhất là trong một bộ phận thanh thiếu niên.

Tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên

Đáng chú ý, bên cạnh việc xét xử, TAND TP Huế phối hợp với Công an TP Huế triệu tập 250 thanh thiếu niên trên địa bàn cùng với 30 sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Huế tham dự phiên tòa. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người trẻ nhận thức rõ hậu quả pháp lý và những hệ lụy từ các hành vi vi phạm pháp luật.

Các phương tiện túc trực sẵn sàng cho mọi tình huống.

Thông qua việc trực tiếp theo dõi diễn biến phiên tòa, các thanh thiếu niên có cơ hội hiểu rõ hơn tính chất nghiêm trọng của hành vi sử dụng hung khí, tụ tập gây rối, truy đuổi và cố ý xâm phạm tính mạng người khác.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, việc kết hợp xét xử với tuyên truyền, giáo dục pháp luật được kỳ vọng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ cơ sở.