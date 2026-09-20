8 anh trai treo ngược người, đưa ca trù, Tấm Cám lên sân khấu

CongB mở đầu chuỗi biểu diễn solo bằng Chờ chút - một trong những ca khúc đầu tiên anh tự sáng tác. Nam ca sĩ cho biết bài hát ra đời khi anh ngây ngô và trải qua giai đoạn nhiều cảm xúc. Ở phiên bản mới, CongB điều chỉnh bản phối để tiết mục không quá nặng nề, đồng thời thể hiện góc nhìn bình tĩnh hơn về chuyện tình đã qua. Anh chơi guitar, hát theo lối tự sự và hạn chế sử dụng nhiều đạo cụ. Lựa chọn này giúp CongB giới thiệu một màu sắc khác sau những vòng thi chủ yếu phát huy thế mạnh vũ đạo.

Không khí sân khấu thay đổi khi Jaysonlei trình diễn Ta không nên cùng rapper Saabirose. Tiết mục được dàn dựng trong không gian gợi liên tưởng đến hoang mạc, phù hợp câu chuyện về hai người có tình cảm nhưng không thể tiếp tục bên nhau.

Jaysonlei đảm nhận phần hát, trong khi Saabirose xuất hiện như tiếng nói đối lập qua đoạn rap được hoàn thiện trong thời gian ngắn. Màn đối đáp giữa hai nghệ sĩ làm rõ sự giằng co giữa tình yêu và lựa chọn theo đuổi sự nghiệp. Tiết mục tiếp tục phát huy sở trường R&B và khả năng viết giai điệu của Jaysonlei.

buitruonglinh mang đến ca khúc tự sáng tác Top 1 (Trong mắt em). Ý tưởng bài hát xuất phát từ việc anh chưa từng đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân dù đã trải qua nhiều vai trò, từ hát, nhảy, chơi nhạc cụ đến làm đội trưởng. Top 1 trong ca khúc không chỉ là vị trí tại cuộc thi. Nam ca sĩ muốn nói mỗi người đều có thể trở thành số một trong mắt người khác. Với thế mạnh kể chuyện qua giai điệu, buitruonglinh chọn cách trình diễn vừa phải, tập trung vào ca từ. Anh xem đây là lời cảm ơn khán giả đã đồng hành và đưa mình đến vòng chung kết.

Captain Boy chuyển sang ballad với Vô tình đánh rơi, sau khi thử sức ở nhiều màu sắc như rap, hip hop và pop. Ca khúc kể về chàng trai chưa thể quên người cũ dù mối quan hệ đã kết thúc. Sân khấu sử dụng hình ảnh mùa đông và mùa hạ để diễn tả hai người thuộc về những khoảng thời gian khác nhau, không thể tiếp tục đồng hành nhưng ký ức vẫn trở lại. Captain Boy cho biết bản demo được viết từ những vòng thi trước, khi anh chứng kiến một số thành viên lần lượt rời chương trình. Sau tiết mục, nam rapper xuống khu vực khán giả ôm mẹ, người trực tiếp có mặt để cổ vũ anh.

Jsol trình diễn 2179 mà không có vũ công hỗ trợ, tự đảm nhận cả phần hát và vũ đạo. Tên ca khúc được xây dựng như mật mã của cuộc chia tay: hai người từng yêu, một người còn tình cảm, bảy ngày trong tuần vẫn nhớ và chờ đến khi đủ chín chắn.

Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc Jsol được đưa lên cao, treo lơ lửng giữa sân khấu. Nam ca sĩ cho biết anh không nghĩ nhiều đến cảm giác lo lắng mà chỉ muốn tận hưởng phần trình diễn. Từng bị loại ở bán kết, Jsol trở lại nhờ nhận số phiếu hồi sinh cao nhất.

Hurrykng lựa chọn câu chuyện gia đình làm chất liệu cho 1.000 thắc mắc. Nam rapper cho biết những người phụ nữ thân thiết với anh có điểm chung là thiếu vắng sự đồng hành của bạn đời. Vì vậy, anh viết ca khúc dành cho mẹ và những người phụ nữ mình yêu thương. Tiết mục mở đầu bằng tiếng guitar, giọng hát trầm và phần vẽ tranh, cho thấy một khía cạnh mềm mại hơn của Hurrykng.

Ở phần cuối, Vương Bình bất ngờ xuất hiện và cùng Hurrykng thực hiện đoạn vũ đạo. Sự kết hợp giúp sân khấu chuyển từ không khí tự sự sang tiết tấu rõ hơn nhưng vẫn giữ được nội dung ban đầu.

Cody Nam Võ khai thác đồng thời khả năng hát, rap và nhảy trong Do 4 Love. Nam ca sĩ ví hành trình tham gia chương trình như mối quan hệ cần được duy trì bằng tình yêu và sự kiên trì. Tiết mục liên tục thay đổi nhịp, chuyển từ hát sang rap trước khi bước vào dance break. Khoảnh khắc Cody Nam Võ bung áo trên sân khấu nhận phản ứng lớn từ khán giả, song trọng tâm của màn thi vẫn nằm ở khả năng trình diễn tổng hợp. Anh cho biết bản thân trưởng thành hơn sau cuộc thi, từ cách làm việc, xử lý áp lực đến việc xác định màu sắc cá nhân.

Dương Domic khép lại tám phần solo bằng Tell Me Why. Ca khúc diễn tả trạng thái một người cố tìm nguyên nhân nhưng không thể giải quyết chuyện tình cảm. Nam ca sĩ đưa ngôn ngữ toán học vào ca từ qua những hình ảnh như bài toán vô nghiệm hay “bình phương nỗi nhớ”. Dương Domic cho biết anh từng căng thẳng vì luôn muốn tìm công thức cho những điều đang xảy ra nhưng bất lực. Cảm xúc dồn nén khiến anh bật khóc khi đứng trên sân khấu.

Chung kết 1 còn có thêm tiết mục trình diễn nhóm. Buitruonglinh, Jsol, Hurrykng và CongB hội quân trong Thêu hoa dệt gấm. Nhóm chọn ca trù làm một trong những chất liệu chính, kết hợp với phần hát, rap và vũ đạo theo hướng dân gian đương đại.

Các thành viên nhận hướng dẫn từ nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng để hiểu thêm về cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống. CongB có lợi thế từ thời gian học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Buitruonglinh phát huy khả năng viết và xử lý giai điệu. Hurrykng đối diện thử thách khi phải hát ngay phần mở đầu. Bốn thành viên sau đó lần lượt nối các lớp âm nhạc trước khi kết thúc bằng phần nhảy đôi.

Dương Domic, Captain Boy, Cody Nam Võ và Jaysonlei lựa chọn câu chuyện Tấm Cám làm nền cho Sau hình bóng ấy. Thay vì kể lại nguyên bản truyện dân gian, nhóm xây dựng tình huống một người dù ở bên Cám vẫn đi tìm hình bóng của Tấm.

Dương Domic đưa âm hưởng cung đình và bộ gõ vào bản phối, kết hợp chất liệu quen thuộc với cách xử lý hiện đại. Captain Boy mở đầu, sau đó Cody Nam Võ và Jaysonlei lần lượt xuất hiện để mở rộng câu chuyện. Khách mời LyHan đảm nhận vai trò tạo nút chuyển ở phần sau. Tiết mục mang màu sắc kịch tính, đối lập với chất ca trù và không khí mềm mại của Thêu hoa dệt gấm.