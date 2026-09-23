8,87 tỉ USD hàng Indonesia vào Việt Nam, nhập siêu 4,77 tỉ USD

Việt Nam nhập khẩu 8,87 tỉ USD hàng hóa từ Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2026

Việt Nam chi 8,87 tỉ USD mua hàng Indonesia

Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2026 vượt 12,9 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 8,87 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025; xuất khẩu đạt 4,09 tỉ USD, tăng 6,88%.

Nhìn vào cơ cấu hàng hóa, than là nhóm có giá trị nhập khẩu lớn nhất, đạt 2,13 tỉ USD. Tiếp đến là sắt thép các loại với 1,26 tỉ USD và ô tô nguyên chiếc đạt 1,01 tỉ USD. Kim loại thường khác cũng đạt 858,9 triệu USD.

Ba nhóm than, sắt thép và ô tô nguyên chiếc đạt khoảng 4,4 tỉ USD, tương đương gần một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia. Điều này cho thấy nhiên liệu, nguyên liệu và phương tiện đang chiếm tỉ trọng đáng kể trong dòng hàng hóa Indonesia vào Việt Nam.

Việt Nam nhập siêu 4,77 tỉ USD từ Indonesia

Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia 4,09 tỉ USD trong 8 tháng. Dệt may đạt 416 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 313 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 304 triệu USD.

Chênh lệch giữa hai chiều thương mại khiến Việt Nam nhập siêu khoảng 4,77 tỉ USD từ Indonesia.

Đáng chú ý, nhập khẩu từ Indonesia tăng 18,6%, nhanh hơn mức tăng 6,88% của xuất khẩu. Bức tranh thương mại hai chiều vì vậy nổi bật không chỉ ở quy mô hơn 12,9 tỉ USD, mà còn ở sự khác biệt về cơ cấu hàng hóa: Việt Nam nhập nhiều nhiên liệu, nguyên liệu và phương tiện, trong khi xuất khẩu tập trung vào dệt may, nguyên phụ liệu và hàng công nghiệp.

MẠNH LÊ