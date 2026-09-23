8/11 thôn thuộc xã Thăng Phú đạt tiêu chí không ma túy

Ra mắt mô hình khu dân cư không ma túy ở thôn Bình Phụng (xã Thăng Phú).

Thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Thăng Phú nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Với vai trò nòng cốt, Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Song song với công tác phòng ngừa, Công an xã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết, Công an xã đã bắt giữ 1 vụ, khởi tố 3 bị can về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bắt giữ 1 vụ, khởi tố 1 bị can về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy".