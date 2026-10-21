79 tác phẩm vào Chung khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2026

Một số tác phẩm tham gia Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam 2026.

Có sự tiến bộ rõ rệt so với những mùa giải trước

Chiều 21/10, Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2026 họp bình xét các tác phẩm để trao giải. Cuộc họp do ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo chủ trì.

Đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay, ông Nguyễn Đức Lợi nhận thấy có sự tiến bộ rõ rệt so với những mùa giải trước. Đề tài dự thi phong phú, đa dạng; bên cạnh chủ đề giáo dục xuyên suốt, nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh các vấn đề chính sách, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các quyết định của Chính phủ và Nhà nước liên quan đến giáo dục.

Một số vấn đề được các tác giả quan tâm là: cơ cấu lại hệ thống trường, lớp; tinh giản biên chế tại các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện từng địa phương, cấp học. Nhiều tác phẩm cũng đề cập những vấn đề mới, phản ánh áp lực đối với đội ngũ giáo viên và nhà trường trong bối cảnh hiện nay.

Toàn cảnh buổi họp chung khảo.

Về hình thức thể hiện, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có văn phong trau chuốt, cách thể hiện bài bản. Ở các loại hình truyền hình, phát thanh và báo điện tử, một số tác giả đã ứng dụng công nghệ, sử dụng các hình thức thể hiện hiện đại như multimedia, megastory, longform.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Lợi, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Tính phát hiện và đột phá ở nhiều tác phẩm chưa rõ nét; số lượng bài viết phản biện chính sách còn ít. Báo chí có xu hướng minh họa chính sách nhiều hơn là phân tích, đánh giá hiệu quả thực tế và tác động của chính sách khi đi vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo chủ trì.

Từ thực tiễn mùa giải năm nay, ông Nguyễn Đức Lợi cho rằng, cần tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” trong những năm tới. Trong đó, cần khuyến khích các tác phẩm thể hiện tinh thần dũng cảm, tăng cường phản biện, đi sâu phân tích và đánh giá tác động của chính sách giáo dục.

Cùng với đó, tiêu chí chấm giải cần chú trọng hơn đến nội dung, chủ đề và tính phát hiện, bên cạnh kỹ thuật thể hiện, chất lượng trình bày. Việc hạn chế chạy theo số lượng, khắc phục tình trạng các tuyến bài dài kỳ thiếu liên kết và chiều sâu cũng là yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao giá trị chuyên môn của các tác phẩm dự thi.

Nhiều tuyến bài công phu

Ông Lê Thanh Kim: Nhiều tác phẩm được trình bày theo hướng hiện đại.

Nhận xét về các tác phẩm thuộc loại hình báo in, ông Lê Thanh Kim – Trưởng Tiểu ban Báo in, Hội đồng Sơ khảo - cho biết, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt cả về nội dung và hình thức. Đáng chú ý, các tác phẩm dài kỳ từ 3-5 kỳ chiếm tỷ lệ lớn.

Số lượng đơn vị tham gia giải năm nay đa dạng, trong đó có nhiều tỉnh, thành phố. Chất lượng tác phẩm của các địa phương cũng có sự cải thiện rõ rệt, cho thấy sức lan tỏa và sức hút của Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” đối với đội ngũ người làm báo.

Ở loại hình báo điện tử, số lượng tác phẩm dự thi khá lớn, với nhiều tuyến bài được đầu tư công phu, triển khai từ 3-5 kỳ. Các tác phẩm có chủ đề phong phú, chất lượng tương đối đồng đều; trong đó, nhiều bài viết, tuyến bài làm nổi bật những vấn đề giáo dục đang được dư luận xã hội quan tâm.

Không chỉ các cơ quan báo chí Trung ương có những loạt bài quy mô, một số báo địa phương cũng có sự đổi mới trong cách tiếp cận, triển khai vấn đề và hình thức thể hiện.

Nhiều tác phẩm được trình bày theo hướng hiện đại, kết hợp văn bản, hình ảnh, video, đồ họa trong các sản phẩm MegaStory. Việc phối hợp nhiều loại hình báo chí, tăng tính tương tác góp phần tạo cách tiếp cận mới mẻ, hấp dẫn, giúp nội dung đến gần hơn với bạn đọc.

Các thành viên Hội đồng chung khảo làm việc nghiêm túc.

Ở loại hình phát thanh và truyền hình, các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh những vấn đề thời sự của giáo dục như hệ thống trường, lớp; đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa; ứng dụng công nghệ trong trường học.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đề cập chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tại khu vực biên giới. Qua những câu chuyện về quá trình xây dựng trường học với nhiều khó khăn, gian nan, các tác phẩm khắc họa nỗ lực của những người tham gia xây dựng, đồng thời ghi lại niềm vui của thầy và trò trước thềm năm học mới ở vùng biên giới.

Các thành viên giám khảo nhận xét tác phẩm dự thi.

Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng phản ánh nhiều vấn đề được xã hội quan tâm như: gian lận thi cử, dạy thêm, học thêm, thiếu sách giáo khoa, đạo đức học đường và tâm lý học đường.

Một mảng nội dung giàu tính nhân văn là những câu chuyện về sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của đội ngũ nhà giáo vì học sinh. Những tấm gương được phản ánh trải rộng ở các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, góp phần khắc họa trách nhiệm, tâm huyết của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục.

Theo ông Trần Tiến Duẩn – Trưởng Tiểu ban Báo điện tử, Hội đồng Sơ khảo, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam), số lượng tác phẩm dự thi năm nay khá lớn. Nhiều tuyến bài được đầu tư công phu, có chủ đề phong phú, đa dạng và chất lượng tương đối đồng đều.

Các tác phẩm nổi bật tập trung phản ánh những vấn đề giáo dục đang được dư luận xã hội quan tâm như một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm công bằng trong thi cử; đáp ứng nhu cầu trường, lớp, giáo viên; mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, có chất lượng.

Các thành viên giám khảo họp chiều 21/10.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đề cập việc đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới xây dựng nền tảng giáo dục thông minh quốc gia.

Theo đánh giá của ông Trần Tiến Duẩn, không chỉ các cơ quan báo chí Trung ương triển khai hiệu quả những tuyến bài có quy mô, chiều sâu, một số cơ quan báo chí địa phương cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực trong cách tiếp cận, triển khai vấn đề và đổi mới hình thức thể hiện.

Ông Trần Tiến Duẩn nhận xét, các tác phẩm dự thi được triển khai theo nhiều hướng tiếp cận, nổi bật là bốn nhóm chủ đề: phản ánh những vấn đề giáo dục đang được dư luận xã hội quan tâm; giới thiệu các tấm gương và cách làm đổi mới giáo dục; đề cập những mặt trái, bất cập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phản ánh các vấn đề thực tiễn, trong đó có việc sắp xếp trường học và chính sách miễn phí sách giáo khoa.